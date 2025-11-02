ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北陸新幹線、上越新幹線の運転再開 列車で異音がしたため一時運転見… 北陸新幹線、上越新幹線の運転再開 列車で異音がしたため一時運転見合わせ 北陸新幹線、上越新幹線の運転再開 列車で異音がしたため一時運転見合わせ 2025年11月2日 8時54分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、北陸新幹線と上越新幹線は、列車で異音がしたため、いずれも一部区間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時35分ごろ運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 長野, 介護, ダイス, 海, 徳島, 神事, 寺田屋, 葬儀, 老後