英ケンブリッジシャー州で、列車の乗客が刺される事件が発生した/Chris Radburn/AP

（CNN）英イングランド東部ケンブリッジシャー州で1日、列車内で複数の乗客が刺される事件があり、警察は2人を逮捕した。

英交通警察（BTP）によると、事件はハンティンドン行きの列車内で発生し、ハンティンドンの駅に警察官が出動した。

事件を受け、ハンティンドン駅は閉鎖されている。

警察によると、午後7時39分ごろ、列車内で複数の人が刺されたとの通報があり、武装した警官が派遣された。

警察によれば、複数の負傷者が病院に搬送された。

事件は現在も進行中で、警察は目撃情報について、事件の捜査を主導しているBTPに提供するよう呼びかけている。

ロンドン北東鉄道（LNER）はSNSで、ハンティンドン駅で発生した事件の影響で全線が運行停止となっていると発表した。路線全体で大きな混乱が生じており、不要不急の移動は控えるよう呼びかけている。

英国のスターマー首相は事件を受けて、「深い憂慮」を表明。「被害に遭われた方々にお見舞い申し上げるとともに、迅速に対応した救急隊員らに感謝する。現場の人々は警察の指示に従ってほしい」とSNSに投稿した。

マフムード内相も「今回の刺傷事件を聞き、深く悲しんでいる」と明らかにした。SNSの投稿によれば、2人の容疑者が直ちに逮捕され、勾留されたという。

マフムード内相によれば、捜査状況について定期的な報告を受けている。内相は事件の背景について臆測を避けるよう呼びかけた。

イースト・コースト本線は、ロンドンのキングスクロス駅からスコットランドのエディンバラウェーバリー駅までを結ぶ、英国で最も利用者が多く重要な鉄道路線の一つ。