「え？髪が薄くなったと思った」LE SSERAFIM・チェウォンの大胆すぎるヘアスタイル、一部から心配の声も【PHOTO】

LE SSERAFIMのチェウォンの大胆なヘアスタイルに、一部から心配の声も上がった。

《写真》チェウォン、“胸元あらわ衣装”に心配の声も

チェウォンは最近、自身のインスタグラムを通じて「1週目」というコメントとともに、数枚の写真を公開した。

公開された写真の中でキム・チェウォンは、蛍光オレンジのヘアスタイルに変身し、強烈な印象を与えている。

ビビッドな黄色のタンクトップにチェック柄のスカート、そしてメッシュのカーディガンを合わせ、Y2K（2000年代風）のレトロポップなムードを強調した。別の写真では、ストライプ柄のタンクトップにホットピンクのミニスカート、さらにメッシュタイツを組み合わせた。

いずれもファッショナブルかつ個性的なスタイリングで、ほっそりとしたスタイルの良さも目立った。

写真を見たファンらは「オレンジのチェウォン、最高！」「美しいチェウォン」「オレンジ女神」と称賛する反応が寄せられた。一方で、「髪が薄くなったのかと思った」「髪が傷みそう」といった、髪の毛を心配する声もあった。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、10月24日に初のシングルアルバム『Spaghetti』でカムバックし、多彩な活動を展開している。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビューした。