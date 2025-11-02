【エクセル】3機能一体型アイブロウがリニューアル！“ザ プライムアイブロウ”

20年以上愛され続けてきたエクセルの名品「パウダー＆ペンシル アイブロウEX」が、さらなる進化を遂げてリニューアル！新商品「ザ プライムアイブロウ」は、ペンシル・パウダー・ブラシの3機能をひとつにまとめた“完成形アイブロウ”。なめらかな描き心地やウォータープルーフ処方で、理想の立体眉を長時間キープ。自分らしい美しさを叶える一本です。

“3機能一体型”が進化！理想の眉を1本で叶える



エクセル ザ プライムアイブロウ

リニューアルした「エクセル ザ プライムアイブロウ」（各1,500円・税込1,650円）は、ペンシル・パウダー・ブラシが1本になった便利な3機能一体型。

楕円芯のペンシルはなめらかさがアップし、眉尻まで自然に描ける仕様に。パウダーは新処方でふんわり感が増し、微細パール配合で立体感を演出。

ブラシはコシが柔らかくなり、ぼかしやすく肌あたりも優しく進化しています。美しさと使いやすさを両立した一本です。

dasiqueの新作「バレエコアコレクション」で可憐に舞う♡ロマンティックな秋冬メイク

豊富な8色展開で“似合う眉”が見つかる



カラーはベーシックからトレンドまで全8色をラインナップ。従来の人気カラーに加え、アッシュ系や赤み系など旬のニュアンスカラーを追加。

肌や髪色、ファッションに合わせて“自分だけの似合う眉”を選べます。さらにウォータープルーフ処方で汗・皮脂に強く、美しい仕上がりを一日中キープ。

デイリーにも特別な日にも、理想の眉を自在に楽しめます。

新パッケージ＆イメージモデルにも注目♡



新デザインは、スタイリッシュで洗練された印象にアップデート。毎日のメイクタイムに、自信と高揚感をもたらすような上質感が漂います。

新イメージモデルには青木瞳さんを起用し、「あなたの意思が、美しい。」というブランドメッセージを体現。エクセルの新しい時代を感じさせるビジュアルにも注目です。

“眉に、自信を。”進化したエクセルで新しい私へ



使いやすさも仕上がりの美しさも妥協しないエクセルの新作「ザ プライムアイブロウ」。1本でプロ級の立体眉を叶え、メイクの仕上がりに“自信”をくれる存在です。

全国のドラッグストアや公式オンラインショップ、Amazonで先行販売中。毎日のメイクをもっと心地よく、あなたらしい美しさを引き出してくれる新しい一本を、ぜひ体験してみてください。