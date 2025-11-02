【三重県】「新鮮な魚や野菜……」伊勢神宮にも好アクセスな「鳥羽温泉郷」の魅力とは？ 海の絶景が好評価
鳥羽温泉郷は、三重県鳥羽市に広がる温泉地で、伊勢湾のリアス式海岸沿いに点在する安楽島温泉、答志島温泉、鳥羽小浜温泉など、9つの温泉の総称です。
太平洋と伊勢湾に面した絶好のロケーションにより、多くの宿泊施設ではオーシャンビューの絶景を楽しめ、リゾート気分で温泉に浸かることができます。伊勢志摩観光の玄関口として、古くから旅人を迎えてきた歴史ある温泉地です。
【アクセスを見る】名古屋駅から約1時間30分
また、鳥羽駅周辺には、日本屈指の規模を誇る鳥羽水族館や、ミキモト真珠島など人気観光地が集まっており、温泉と観光を効率よく楽しむことができます。さらに、伊勢海老やあわびといった新鮮な海の幸を味わえるのも、鳥羽温泉郷ならではの魅力です。
▼伊勢神宮など観光地との周遊に最適
「伊勢神宮や賢島など、近くに有名観光地が多い」（50代男性／兵庫県）」
「周辺に夫婦岩や鳥羽水族館もあり、観光も併せてできるため」（40代男性／大阪府）」
▼絶景とリラックス
「温泉と海の絶景を同時に楽しむことができる場所」（30代女性／秋田県）」
「夏の露天風呂からの景色が素晴らしいから」（30代男性／群馬県）」
▼海鮮グルメが楽しめる
「新鮮な魚や野菜、広々とした温泉、大自然に囲まれた絶景宿など行きたくなります」（40代女性／長崎県）」
「海が近いのでご飯も美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
