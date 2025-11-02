¡ÖËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿www¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþ¿ÍËå¡¢ÊÌ¿Íµé¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡ÖËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿www¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþ¿ÍËå¡¢ÊÌ¿Íµé¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤Î¼ÂËå¡¦Â¼½Å¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï10·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ±¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼½Å¥Þ¥ê¥¢¡¢ÊÌ¿Íµé¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡ÖËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿www¡×¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖAvril Lavigne¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ô¥ê¥ë¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¸¤¯¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿www¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¤¤Î»ÐËå¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¡ªËå¤ÎÂ¼½Å¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤È¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËÜµ¤¤Î»ÐËå¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTRAWDAY¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢10·î11Æü¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈEP¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î¡ÖSTRAWDAY¡×¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
³°Éô¥µ¥¤¥È