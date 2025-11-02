ゴディバ「ニューイヤー ハッピーバッグ」発売決定！ ゴールドのオリジナルバッグにチョコやクッキーをIN
「ゴディバ」は、2026年1月1日（木）から、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」を、全国の店舗や「GODIVA cafe」、アウトレット店、公式オンラインショップで発売。一部の全国の有名百貨店オンラインでは10月31日（金）より、一部の「ゴディバショップ」では12月1日（月）より、順次予約受け付けを開始した。
【写真】迷っちゃう！ 中身が異なる3種の「ニューイヤー ハッピーバッグ」
■販売場所で異なるラインナップ
今回発売される「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」は、高級感あふれるゴールドカラーのオリジナルバッグにチョコレートやクッキーなどをバラエティ豊かに詰め合わせた数量限定の福袋。
全国の「ゴディバショップ」や「GODIVA cafe」で販売される「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A」は、マットゴールドの華やかなオリジナルバッグに「A アソートメント 12粒入」や「G キューブ アソートメント 3粒入」、「カレ ミルク 4枚入」、「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」、「ラングドシャクッキー 8枚入」などを詰め込んだセットとなっている。
また、アウトレット店に登場する「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」は、限定アソートメントや「カレ ミルク」などに「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ」2種も封入した豪華仕様だ。
さらに、オンラインショップでの展開となる「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」には、アソートメントや「カレ」、「G キューブ」などに加え、オンラインショップ限定クーポンが付属する。
【写真】迷っちゃう！ 中身が異なる3種の「ニューイヤー ハッピーバッグ」
■販売場所で異なるラインナップ
今回発売される「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」は、高級感あふれるゴールドカラーのオリジナルバッグにチョコレートやクッキーなどをバラエティ豊かに詰め合わせた数量限定の福袋。
また、アウトレット店に登場する「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」は、限定アソートメントや「カレ ミルク」などに「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ」2種も封入した豪華仕様だ。
さらに、オンラインショップでの展開となる「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」には、アソートメントや「カレ」、「G キューブ」などに加え、オンラインショップ限定クーポンが付属する。