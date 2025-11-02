「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A」（税込 5400円）

　「ゴディバ」は、2026年1月1日（木）から、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」を、全国の店舗や「GODIVA cafe」、アウトレット店、公式オンラインショップで発売。一部の全国の有名百貨店オンラインでは10月31日（金）より、一部の「ゴディバショップ」では12月1日（月）より、順次予約受け付けを開始した。

【写真】迷っちゃう！　中身が異なる3種の「ニューイヤー ハッピーバッグ」

■販売場所で異なるラインナップ

　今回発売される「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」は、高級感あふれるゴールドカラーのオリジナルバッグにチョコレートやクッキーなどをバラエティ豊かに詰め合わせた数量限定の福袋。

　全国の「ゴディバショップ」や「GODIVA cafe」で販売される「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A」は、マットゴールドの華やかなオリジナルバッグに「A アソートメント 12粒入」や「G キューブ アソートメント 3粒入」、「カレ ミルク 4枚入」、「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」、「ラングドシャクッキー 8枚入」などを詰め込んだセットとなっている。

　また、アウトレット店に登場する「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」は、限定アソートメントや「カレ ミルク」などに「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ」2種も封入した豪華仕様だ。

　さらに、オンラインショップでの展開となる「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」には、アソートメントや「カレ」、「G キューブ」などに加え、オンラインショップ限定クーポンが付属する。