【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）

【映像】藤田オーナーら陣営も叫んだ！ 歓喜のガッツポーズの瞬間

アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝した。日本馬初の快挙を成し遂げた陣営が歓喜に沸く瞬間を、中継カメラも見逃さなかった。

昨年3位のリベンジを期して臨んだ一戦。フォーエバーヤングは最初の直線から2番手後方につけ、3コーナーで早くも先頭に立つ。昨年覇者シエラレオーネ（牡4、ブラウン）らも後方で様子を伺う中、4コーナーで坂井瑠星騎手の手が動く。最後の直線でさらに伸び、外からの追い上げを寄せ付けずそのまま先頭でゴールイン。圧巻の“横綱競馬”だった。

リプレーではフォーエバーヤング陣営の様子も映し出され、矢作芳人調教師や藤田晋オーナーらが渾身のガッツポーズからみんなで抱き合い、歴史的瞬間を祝福していた。

ABEMAの生中継で解説を務めたJRA調教師の福永祐一氏も「すげぇ〜！」と大興奮。見守った視聴者も「鳥肌立った」「これは伝説の名馬だわ」「歴史が変わった！！！」「泣きそう」「ガチガチやないか！」などと大盛り上がりだった。

なお最終順位は1着フォーエバーヤング、2着シエラレオーネ、3着フィアースネス（牡4、プレッチャー）で、奇しくも昨年と同じ3頭が並ぶ形に。フォーエバーヤングにとっては“リベンジ達成”ともいえる結果となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）