◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタートした。１区（９・５キロ）は全区間で最短のスピード勝負。序盤は初出場の志学館大の中村晃斗（３年）が先頭に立ち、最初の１キロを２分５７秒、３キロを８分５６秒とスローペースで始まった。約４キロで順大のエース吉岡大翔（３年）がペースを少しだけ上げて、５キロを１４分４７秒で通過した。

約７キロで中大の本間颯（３年）が仕掛けてレースが動く。青学大のルーキー椙山一颯（いぶき）、創価大の石丸惇那（４年）らが続いた。

残り１キロを切っても先頭集団に８人が残る大混戦。志学館の中村が関東勢に競り勝ち、区間賞を獲得した。中村は「出雲でくやしかったので、そこをぶつけるっていう意味で、出せたのですごいうれしいです。チームの雰囲気が悪かったので、自分がその雰囲気を断つていうエースの役割を果たせたので、よかったと思います」と初出場でいきなりの快挙を喜んだ。

同タイムの２位に早大、１秒差３位に、連覇を狙う国学院大の尾熊迅斗（２年）が続いた

４位は駒大、５位は日体大、６位は順大、７番手はオープン参加の日本関東学連選抜、７位は創価大、８位は中大。

青学大は首位と８秒差の１１位だった。

エース区間の７区（１７・６キロ）には、連覇を狙う国学院大の青木瑠郁（４年）、マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ青学大の黒田朝日（４年）、５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ駒大の佐藤圭汰（４年）、開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）２区で９人をごぼう抜きして区間賞を獲得した早大の山口智規（４年）、出雲駅伝１区で区間賞を獲得した岡田開成（２年）、１万メートルで日本学生歴代３位（２７分２０秒０５）の自己ベスト記録を持つ日大のシャドラック・キップケメイ（３年）ら好選手が多く出場する。青学大の原晋監督は「風と気温の気象条件次第ですが、レベルの高い選手がそろっているので、競い合えば、区間新記録の誕生もあります」と“予言”している。

最終８区は最長の１９・７キロ。伊勢神宮内宮宇治橋前のゴールまで熱戦が続く。

１区終了時点の上位校と注目校の成績は以下の通り。

＜１＞志学館大

＜２＞早大

＜３＞国学院大

＜４＞駒大

＜５＞日体大

＜６＞順大

＜７＞創価大

＜８＞中大

＜１１＞青学大