宇佐美友紀インタビュー

今から20年前に行われたAKB48の1期生オーディション。宇佐美友紀さん（40）は、希望していた「司会」ではなく、メンバー候補としてその場にいた。会場は東京・芝浦のスタジオ。集まったのは、ほとんどが芸能活動未経験の素朴な少女たちだった。合格後、レッスンが始まると、経験の無さから「辞めたい」と漏らす日々だったという。（全5回の第3回）

＊＊＊

【写真】「ちっちゃいけどナイスバディ」…AKB48時代の宇佐美さん、専門の「卒アル」、成人式の貴重ショットも

オーディションは20年前のことで、記憶が曖昧な部分もありますが、いくつか覚えていることがあります。会場は東京・芝浦の倉庫のようなスタジオでした。駅からも距離があって、初めて行く場所でしたし、本当にこんな場所に行って大丈夫なのかと不安な気持ちでした。

AKB48時代の宇佐美友紀

会場には、たくさんの女の子たちがいましたが、その多くは「何もやったことがない子」や「前世（過去の芸能活動経験）がない子」という印象でした。つまり、ほぼ素人ばかりが集まっていたということですね。

オーディションでは、簡単な振り入れと、自分で練習してきた2曲をカラオケで歌う審査がありました。秋元康さんを含め審査員の方が、長い机にズラッと並んでいて、私たちは一人ずつその前に立って歌とダンスを披露する形でした。

私は倖田來未さんの「real Emotion」と、上戸彩さんの「愛のために」を歌った記憶があります。特に歌やダンスの経験はなかったので、キーの上下があまりない曲で、自分にとって歌いやすい曲を選びました。

最終選考まで進めば、大好きな（ダンスプロデューサーの）夏まゆみさんや秋元康さんに会える、というのが大きなモチベーションでしたね。当時の私はモーニング娘。をはじめハロプロが大好きで（ちなみにモー娘。のオーディションは一次審査・書類で落ちています。笑）、夏さんはその振り付けを担当されていたので、絶対に会いたかったんです。

合格発表は当日ありました。あいうえお順の名簿の上から名前が呼ばれていき、呼ばれない子はその場で落ちたということになります。私の前は板野友美ちゃんだったと思うのですが、その次に自分の名前が呼ばれたときは本当に驚きましたね。

どんぐりを拾って…

合格者だけが隣の部屋に移動し、今後の話を聞きました。その場で、デビューメンバーが20人くらいだとわかりましたね。その後、レッスンを受けていく中で、現実的な厳しさや親の反対などで、デビュー前に何人か辞めていく子もいました。

レッスン期間は3か月程度だったと思いますが、ほぼ素人だった私には大変でしたね。ダンスも歌も経験がなく、振り付けを覚えるのもかなり苦労しました。レッスンは夏さんのお弟子さんが主に来てくださっていて、立ち位置を決めるときなどは夏さん本人が必ず来ていました。

プロジェクトの初期段階であったため、秋元康さん自身がメンバーたちの雰囲気を見て曲を書き、歌詞や歌割りを決定していました。ほぼ毎日レッスンがありましたので秋元先生が現場に顔を出すのは、節目に限られていましたが、言葉一つ一つが、グループの方向性を決定づけるので、非常に緊張感がありました。

デビュー前のメンバーたちは、みんなが「本当に大丈夫なのかな」「私たちデビューできるのかな」と不安を感じている状態でした。小中学生のメンバーは特にまだまだかわいい子どもで外イベントの待機時間にはどんぐりを拾って投げ合っていたのを覚えています。

メンバー間にはライバル意識のようなものはなく、「私たちは大きなプロジェクトの最初のメンバーだから、みんなでがんばろう」という意識でやっていましたね。

センターに立つのはみなうっすらとわかっている感じでしたね。あっちゃん（前田敦子）かな、たかみな（高橋みなみ）かなとか。中学生組が真ん中で、その周りをパフォーマンスができる高校生組がかためるというフォーメーションでしたね。

ただ、私はデビューする前から、年齢が1つ上のマネージャーには「辞めたい」とずっと伝えていました。レッスンについていけない、振り付けも歌詞も覚えられない、ステージの移動も分からない、と訴えていたんです。

「全て未経験でこの年齢の私には無理だと思う、本当に」と。

マネージャーからは「デビューしたら気持ちが変わるかもしれないから」と言われ、そのままデビューしたのですが、「辞めたい」という気持ちは常に心のどこかにありましたね。

＊＊＊

宇佐美友紀

1984年、埼玉県三郷市出身。2005年にAKB48のオープニングメンバーとしてデビュー。翌06年3月に卒業、グループ最初の卒業生となった。以後、ラジオパーソナリティ、イベントMC、ナレーターとして活動。現在は、BAYFMの「MUSIC SALAD」火曜DJなどを務める。17年に結婚、19年に第一子を出産している。

