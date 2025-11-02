宇佐美友紀インタビュー

AKB48の1期生だった宇佐美友紀さん（40）。もともと、アイドルに憧れはあったが、自身がなりたかったのはアナウンサーだった。専門学校在学中にリポーターとして活動をスタートするも、番組が約1年半で終了。新たな道を模索することになる。そんな時、オーディション雑誌で見つけたのが「秋葉原」「秋元康プロデュース」の文字だった。（全5回の第2回）

＊＊＊

アナウンサーになりたいという夢は、小学校の頃から抱いていました。もともと、私は人見知りで、どちらかというと内気なタイプだったんです。でも、小学校の国語の授業で、先生に「宇佐美さんの朗読はすごく良いね」と褒められたんです。

宇佐美友紀

自分にあまり自信がないタイプだったので、褒められること自体がすごく嬉しくて、「これが私の得意なことなんだ」と思いました。

高校を卒業すると、大学ではなく、アナウンスの専門学校に進みました。大学で4年間学ぶよりも、専門学校で2年間、集中的に学んで、すぐに社会に出て仕事をしたいという気持ちが強かったんです。

通ったのは、東京にあるアナウンスの専門学校です。アナウンス科は2クラスで、1クラス20人くらいが在籍していましたが、アナウンサーになることの厳しさを知って、辞めていく子が多かったです。

私も途中で「アナウンサーになるには普通、大学を出ていないとなれない」という現実に気づくんです。私のような「無知で、田舎から出てきたアナウンサーになりたい人」が集まっていたので、「思っていたのと違う」とあきらめた子もいたと思います。

ただ、ある時チャンスがきたんです。入学して2か月くらい経った頃、外部講師として「大橋巨泉事務所」の方が授業に来てくださる機会がありました。でも、なぜか、その日、私は休んでしまい、後日、事務所のマネージャーさんから連絡がありました。私のプロフィールを見てくださったようで、「こんなにやる気があって、専門学校に入ったのに、なぜ休んだの？」と、声をかけてくださったんです。

それがきっかけで、「9月から始まる番組のリポーターのオーディションがあるんだけど、行ってみない？」と声をかけていただきました。当時はまだ事務所に所属するという話ではなく、あくまでオーディションを受けてみないか、という打診でした。そのオーディションに合格したことで、大橋巨泉事務所に所属が決まったんです。

千葉テレビでリポーター

そこからは、専門学校に通いながら、千葉テレビの番組でリポーターの仕事を始めました。お笑いコンビ・アンジャッシュさんが司会を務めていた公開生放送で、私はディズニーリゾートの取材やリポートをスタジオで紹介するディズニーコーナーの担当でした。放送後は観覧に来た方々との交流時間があったので人生初めてのサインはおそらくここで書かせて頂いたものだったと思います。

私を担当してくれたのは、竹下景子さんのマネージャーをされている方でした。文化人の方々をサポートするような事務所だったため、若い世代を育てたいという意向があったようです。

今思えばとても手厚く育ててもらっていたのだと感じます。ただ、番組自体は1年ほどで、終了してしまいました。当時20歳、専門学校を卒業するタイミングです。事務所に残っても一人暮らしができるほどの仕事があるかと言えば、そうではない状況でした。マネージャーさんからは「このまま事務所に残ってもいいが、他を探す方が良いかもしれない」と言われたんです。

そこから、私はオーディション雑誌を買い漁り、色々なオーディションやコンテストを探し始めました。当時は年齢制限が設けられていることが多く、22歳くらいで足切りになってしまうような状況で、「今しか応募できないんだ」という焦りもありましたね。

そんな中で、オーディション雑誌に載っていたのが、秋元康さんがプロデュースするアイドルプロジェクトでした。秋葉原に専用劇場ができる予定で、毎日のライブのMC（司会）を募集しているという内容だったんです。

私はもともとアイドルが好きで、応援する側の人間だったので、「アイドルと仕事ができる」という点に強く惹かれました。さらに、秋元さんプロデュースで、専用劇場で毎日ライブを行うというプロジェクト自体が、「これは当たらないわけがない」と直感したんです。

当初、アイドルになるつもりは全くなく、あくまで「司会の仕事ってどんな感じですか？」というスタンスでアポイントを取り、プロフィールを持参して説明を聞きに行きました。

すると、担当の方が「この書類でメンバーの方でもエントリーできますよ」と勧めてくれたんです。私は「いえ、大丈夫です」と断ったのですが、その方は「このプロジェクトはこれから大きくなるから、チャンスだよ。後のことは受かったら、考えればいい」と熱心に言ってくださいました。

メンバー募集の年齢制限には、ギリギリひっかからなかったんです。でも、私は「いやいや」と渋っていたら、「司会の枠がなくなりました」と言われてしまい……。

私は「マネージャーは募集していますか？ とにかくこのプロジェクトに関わりたいんです」と伝えました。すると、「だったらなおさら、一度メンバーで応募してみたら」と言われ、最終的にメンバーオーディションを受けることになったんです。

＊＊＊

宇佐美友紀

1984年、埼玉県三郷市出身。2005年にAKB48のオープニングメンバーとしてデビュー。翌06年3月に卒業、グループ最初の卒業生となった。以後、ラジオパーソナリティ、イベントMC、ナレーターとして活動。現在は、BAYFMの「MUSIC SALAD」火曜DJなどを務める。17年に結婚、19年に第一子を出産している。

デイリー新潮編集部