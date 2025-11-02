宇佐美友紀インタビュー

アイドルグループ・AKB48の最初の卒業生で、1期生だった宇佐美友紀さん（40）。現在はラジオパーソナリティや司会業で活躍する一方、家庭を持ち、1児の母として子育てに奔走中だ。在籍期間はわずか4か月だったが、黎明期に確かな足跡を刻んだ。今年、20周年を迎えるAKB48への思いを改めて聞いた。（全5回の第1回）

＊＊＊

【写真】「ちっちゃいけどナイスバディ」…AKB48時代の宇佐美さん、専門の「卒アル」、成人式の貴重ショットも

AKB48を卒業して、もうずいぶん長い年月が経ちました。社会に出た当初は、生涯現役でずっとしゃべるお仕事をできればいいなという思いがあったんですが、最近はライフスタイルも変わってきました。

現在の活動は、千葉県のBAYFMの生放送が中心です。毎週火曜日のパーソナリティを担当させていただいて、11年間続けています。その他にも、イベントの司会やナレーションといった「喋る」仕事を続けています。また、地元である埼玉県三郷市のPR大使も務めさせていただいています。

プライベートでは、32歳の時に1歳上の一般男性と結婚し、幼稚園（6歳年長）の息子がいます。かつてはガムシャラに仕事に打ち込んでいましたが、今は仕事を大切にしながらも、家庭とのバランスを重視しているかんじですね。

実は、息子が最近、私の名前をインターネットで調べることがあるんです。

「（AKB48の1枚目のシングルの）『桜の花びらたち』って何？」とか聞いてくるんです。一度カラオケに行った時に（「桜の花びらたち」の）PVが流れて、息子に「これだよ」と見せたら、20年前の映像なのに、「ママじゃない？」と気づいてくれたのはうれしかったですね。

幼稚園で息子は「ママはAKBだったんだよ」と周りに言っているみたいなんですが、私としては嫌ですね（笑）。たった4か月しか在籍していなかったので、あまりAKB48のメンバーだったと胸を張って言えないんです。

ただ、AKB48が20年も続いているのを見ると、かつてのメンバーとしては、うれしい気持ちはあります。

タイトルロゴ「書いた」

メンバーだった当時、公演の最初に自己紹介のキャッチフレーズを考えたんですが、最初はマネージャーに「一人だけ目立とうとしないで」と言われました。私は「宇佐美友紀です」という名前だけでは、たくさんいるメンバーの中で埋もれてしまうと思ったんです。

ですから、何か印象に残る言葉を付けた方が覚えてもらえると思って、「ちっちゃいけどナイスバディの宇佐美友紀です」というようなことを言ってみました。スタッフから「そういうの、いらないから」と言われてしまって（笑）。

でも、数か月後には、みんながキャッチフレーズを作る方針になって、全員が長めの自己紹介をするようになりました。それが今も継承されていて、うれしい気持ちになりますね。

最初に、AKB48の楽曲のタイトルロゴを書いたのも私なんです。「桜の花びらたち」なのですが、そのタイトルをみんなで書こうというので、スケッチブックを渡されたんです。私が見本として1ページ目に書いた文字が、そのまま採用されました。後で印刷されたものを見て気づいて、驚きましたね。

AKB48の在籍期間はわずかでしたが、何となく活躍するとは思っていました。Mステや紅白歌合戦のような大きな舞台に立ったり、メンバーがドラマに出たりするだろうなと。ただ、グループが20年間も継続し、他の48グループに派生していくとは想像もできませんでした。

＊＊＊

1984年、埼玉県三郷市出身。2005年にAKB48のオープニングメンバーとしてデビュー。翌06年3月に卒業、グループ最初の卒業生となった。以後、ラジオパーソナリティ、イベントMC、ナレーターとして活動。現在は、BAYFMの「MUSIC SALAD」火曜DJなどを務める。17年に結婚、19年に第一子を出産している。

デイリー新潮編集部