信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、三菱ＵＦＪ、東電ＨＤ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※10月24日信用買い残の10月17日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 16,105 181,348 78847.17
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 5,821 43,848 14.84
３．<9501> 東電ＨＤ 5,186 85,425 9.32
４．<7011> 三菱重 2,243 17,861 4.29
５．<8136> サンリオ 1,568 6,779 12.47
６．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 1,090 3,411 6.50
７．<6330> 東洋エンジ 1,010 4,346 1.93
８．<5202> 板硝子 832 6,742 12.24
９．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 814 4,565 3.69
10．<8473> ＳＢＩ 726 5,267 23.15
11．<7245> 大同メ 718 1,359 10.18
12．<6302> 住友重 643 924 5.09
13．<6526> ソシオネクス 633 6,086 5.77
14．<5713> 住友鉱 617 2,737 10.44
15．<8604> 野村 599 11,574 13.58
16．<6723> ルネサス 597 2,982 5.32
17．<8591> オリックス 584 2,717 13.22
18．<9984> ＳＢＧ 582 6,495 1.46
19．<7071> アンビスＨＤ 529 3,711 8.61
20．<8698> マネックスＧ 497 7,642 11.76
21．<1893> 五洋建 470 1,717 10.42
22．<3853> アステリア 462 2,488 5.77
23．<429A> テクセンド 452 4,736 4736.70
24．<5471> 大同特鋼 445 600 6.29
25．<7267> ホンダ 427 11,559 20.61
26．<4552> ＪＣＲファ 397 3,140 17.66
27．<8848> レオパレス 396 4,113 12.48
28．<3660> アイスタイル 385 6,454 36.55
29．<9509> 北海電 376 5,575 3.71
30．<7532> パンパシＨＤ 355 7,537 38.18
31．<6999> ＫＯＡ 346 850 7.87
32．<4063> 信越化 324 2,753 12.21
33．<6814> 古野電 320 1,027 4.33
34．<1963> 日揮ＨＤ 317 975 7.57
35．<3038> 神戸物産 310 1,913 0.17
36．<5016> ＪＸ金属 308 18,288 9.88
37．<2931> ユーグレナ 308 2,935 1.70
38．<6794> フォスター 307 1,696 27.99
39．<7970> 信越ポリ 288 446 72.00
40．<8267> イオン 285 1,411 0.30
41．<6323> ローツェ 280 3,925 14.86
42．<4506> 住友ファーマ 269 7,144 9.67
43．<8766> 東京海上 264 2,475 10.18
44．<2471> エスプール 233 1,803 487.38
45．<1802> 大林組 227 1,258 12.30
46．<1885> 東亜建 225 659 10.06
47．<3186> ネクステージ 220 484 0.50
48．<2678> アスクル 206 370 0.68
49．<5715> 古河機金 204 504 20.02
50．<4751> サイバー 201 3,049 11.94
株探ニュース