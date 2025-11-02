　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月24日信用買い残の10月17日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　 　　16,105　　181,348　78847.17
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　5,821　　 43,848　　 14.84
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　5,186　　 85,425　　　9.32
４．<7011> 三菱重 　　　　　　2,243　　 17,861　　　4.29
５．<8136> サンリオ 　　　　　1,568　　　6,779　　 12.47
６．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　1,090　　　3,411　　　6.50
７．<6330> 東洋エンジ 　　　　1,010　　　4,346　　　1.93
８．<5202> 板硝子 　　　　　　　832　　　6,742　　 12.24
９．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　814　　　4,565　　　3.69
10．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　726　　　5,267　　 23.15
11．<7245> 大同メ 　　　　　　　718　　　1,359　　 10.18
12．<6302> 住友重 　　　　　　　643　　　　924　　　5.09
13．<6526> ソシオネクス 　　　　633　　　6,086　　　5.77
14．<5713> 住友鉱 　　　　　　　617　　　2,737　　 10.44
15．<8604> 野村 　　　　　　　　599　　 11,574　　 13.58
16．<6723> ルネサス 　　　　　　597　　　2,982　　　5.32
17．<8591> オリックス 　　　　　584　　　2,717　　 13.22
18．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　582　　　6,495　　　1.46
19．<7071> アンビスＨＤ 　　　　529　　　3,711　　　8.61
20．<8698> マネックスＧ 　　　　497　　　7,642　　 11.76
21．<1893> 五洋建 　　　　　　　470　　　1,717　　 10.42
22．<3853> アステリア 　　　　　462　　　2,488　　　5.77
23．<429A> テクセンド 　　　　　452　　　4,736　 4736.70
24．<5471> 大同特鋼 　　　　　　445　　　　600　　　6.29
25．<7267> ホンダ 　　　　　　　427　　 11,559　　 20.61
26．<4552> ＪＣＲファ 　　　　　397　　　3,140　　 17.66
27．<8848> レオパレス 　　　　　396　　　4,113　　 12.48
28．<3660> アイスタイル 　　　　385　　　6,454　　 36.55
29．<9509> 北海電 　　　　　　　376　　　5,575　　　3.71
30．<7532> パンパシＨＤ 　　　　355　　　7,537　　 38.18
31．<6999> ＫＯＡ 　　　　　　　346　　　　850　　　7.87
32．<4063> 信越化 　　　　　　　324　　　2,753　　 12.21
33．<6814> 古野電 　　　　　　　320　　　1,027　　　4.33
34．<1963> 日揮ＨＤ 　　　　　　317　　　　975　　　7.57
35．<3038> 神戸物産 　　　　　　310　　　1,913　　　0.17
36．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　308　　 18,288　　　9.88
37．<2931> ユーグレナ 　　　　　308　　　2,935　　　1.70
38．<6794> フォスター 　　　　　307　　　1,696　　 27.99
39．<7970> 信越ポリ 　　　　　　288　　　　446　　 72.00
40．<8267> イオン 　　　　　　　285　　　1,411　　　0.30
41．<6323> ローツェ 　　　　　　280　　　3,925　　 14.86
42．<4506> 住友ファーマ 　　　　269　　　7,144　　　9.67
43．<8766> 東京海上 　　　　　　264　　　2,475　　 10.18
44．<2471> エスプール 　　　　　233　　　1,803　　487.38
45．<1802> 大林組 　　　　　　　227　　　1,258　　 12.30
46．<1885> 東亜建 　　　　　　　225　　　　659　　 10.06
47．<3186> ネクステージ 　　　　220　　　　484　　　0.50
48．<2678> アスクル 　　　　　　206　　　　370　　　0.68
49．<5715> 古河機金 　　　　　　204　　　　504　　 20.02
50．<4751> サイバー 　　　　　　201　　　3,049　　 11.94

