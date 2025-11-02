信用残ランキング【売り残増加】 Ｊディスプレ、神戸物産、ニデック
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※10月24日信用売り残の10月17日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 4,013 14,107 1.43
２．<3038> 神戸物産 3,648 11,554 0.17
３．<6594> ニデック 1,456 1,863 7.23
４．<7201> 日産自 1,366 7,771 3.71
５．<2001> ニップン 1,158 1,780 0.09
６．<8267> イオン 1,098 4,778 0.30
７．<5851> リョービ 1,042 1,506 0.11
８．<7203> トヨタ 1,005 2,885 3.69
９．<9434> ＳＢ 748 1,415 31.32
10．<6330> 東洋エンジ 703 2,252 1.93
11．<285A> キオクシア 410 2,075 2.10
12．<2678> アスクル 405 545 0.68
13．<3028> アルペン 324 802 0.11
14．<9432> ＮＴＴ 316 8,216 14.08
15．<3656> ＫＬａｂ 311 6,640 2.37
16．<7211> 三菱自 287 1,397 4.34
17．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 268 524 6.50
18．<5202> 板硝子 246 551 12.24
19．<3498> 霞ヶ関Ｃ 236 621 1.93
20．<5726> 大阪チタ 223 1,211 1.79
21．<9824> 泉州電 217 710 0.08
22．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 216 540 4.49
23．<3475> グッドコムＡ 199 1,496 0.33
24．<3964> オークネット 189 794 0.11
25．<9552> Ｍ＆Ａ総研 176 356 2.33
26．<6762> ＴＤＫ 153 893 2.03
27．<6954> ファナック 145 515 1.10
28．<7936> アシックス 145 355 4.48
29．<9983> ファストリ 143 522 0.24
30．<7261> マツダ 142 2,392 1.38
31．<3315> 日本コークス 139 522 6.90
32．<6301> コマツ 133 359 2.21
33．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 132 563 0.87
34．<5801> 古河電 129 639 3.56
35．<7267> ホンダ 120 560 20.61
36．<7965> 象印 113 623 0.15
37．<3387> クリレスＨＤ 113 1,330 0.55
38．<2432> ディーエヌエ 112 290 30.25
39．<6302> 住友重 109 181 5.09
40．<4755> 楽天グループ 107 3,570 3.72
41．<5214> 日電硝 107 308 0.69
42．<8628> 松井 104 1,199 1.22
43．<2884> ヨシムラＨＤ 102 172 7.90
44．<8411> みずほＦＧ 101 1,160 5.73
45．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 98 977 3.23
46．<1801> 大成建 95 310 0.47
47．<2301> 学情 93 800 0.27
48．<9023> 東京メトロ 92 2,413 1.65
49．<4385> メルカリ 91 375 9.69
50．<6976> 太陽誘電 91 434 1.98
株探ニュース