　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月24日信用売り残の10月17日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　4,013　　 14,107　　　1.43
２．<3038> 神戸物産 　　　　　3,648　　 11,554　　　0.17
３．<6594> ニデック 　　　　　1,456　　　1,863　　　7.23
４．<7201> 日産自 　　　　　　1,366　　　7,771　　　3.71
５．<2001> ニップン 　　　　　1,158　　　1,780　　　0.09
６．<8267> イオン 　　　　　　1,098　　　4,778　　　0.30
７．<5851> リョービ 　　　　　1,042　　　1,506　　　0.11
８．<7203> トヨタ 　　　　　　1,005　　　2,885　　　3.69
９．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　748　　　1,415　　 31.32
10．<6330> 東洋エンジ 　　　　　703　　　2,252　　　1.93
11．<285A> キオクシア 　　　　　410　　　2,075　　　2.10
12．<2678> アスクル 　　　　　　405　　　　545　　　0.68
13．<3028> アルペン 　　　　　　324　　　　802　　　0.11
14．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　316　　　8,216　　 14.08
15．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　311　　　6,640　　　2.37
16．<7211> 三菱自 　　　　　　　287　　　1,397　　　4.34
17．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　　268　　　　524　　　6.50
18．<5202> 板硝子 　　　　　　　246　　　　551　　 12.24
19．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　　　　　236　　　　621　　　1.93
20．<5726> 大阪チタ 　　　　　　223　　　1,211　　　1.79
21．<9824> 泉州電 　　　　　　　217　　　　710　　　0.08
22．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　216　　　　540　　　4.49
23．<3475> グッドコムＡ 　　　　199　　　1,496　　　0.33
24．<3964> オークネット 　　　　189　　　　794　　　0.11
25．<9552> Ｍ＆Ａ総研 　　　　　176　　　　356　　　2.33
26．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　153　　　　893　　　2.03
27．<6954> ファナック 　　　　　145　　　　515　　　1.10
28．<7936> アシックス 　　　　　145　　　　355　　　4.48
29．<9983> ファストリ 　　　　　143　　　　522　　　0.24
30．<7261> マツダ 　　　　　　　142　　　2,392　　　1.38
31．<3315> 日本コークス 　　　　139　　　　522　　　6.90
32．<6301> コマツ 　　　　　　　133　　　　359　　　2.21
33．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　132　　　　563　　　0.87
34．<5801> 古河電 　　　　　　　129　　　　639　　　3.56
35．<7267> ホンダ 　　　　　　　120　　　　560　　 20.61
36．<7965> 象印 　　　　　　　　113　　　　623　　　0.15
37．<3387> クリレスＨＤ 　　　　113　　　1,330　　　0.55
38．<2432> ディーエヌエ 　　　　112　　　　290　　 30.25
39．<6302> 住友重 　　　　　　　109　　　　181　　　5.09
40．<4755> 楽天グループ 　　　　107　　　3,570　　　3.72
41．<5214> 日電硝 　　　　　　　107　　　　308　　　0.69
42．<8628> 松井 　　　　　　　　104　　　1,199　　　1.22
43．<2884> ヨシムラＨＤ 　　　　102　　　　172　　　7.90
44．<8411> みずほＦＧ 　　　　　101　　　1,160　　　5.73
45．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　　98　　　　977　　　3.23
46．<1801> 大成建 　　　 　　　　95　　　　310　　　0.47
47．<2301> 学情 　　　　 　　　　93　　　　800　　　0.27
48．<9023> 東京メトロ 　 　　　　92　　　2,413　　　1.65
49．<4385> メルカリ 　　 　　　　91　　　　375　　　9.69
50．<6976> 太陽誘電 　　 　　　　91　　　　434　　　1.98

株探ニュース