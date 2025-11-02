お笑いタレント・みなみかわ（43）が1日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。実は揉めていた芸人を明かした。

今回は「みなみかわの相談相手オーディション」と題して放送され、お笑いタレント・やす子が登場した。みなみかわは、自身の相談相手を探す企画だが、芸能界で今一番悩んでいるのがやす子として、逆に悩みを聞きたいと提案した。

だが、みなみかわのケンカ腰の姿勢により、やす子が共演時に感じていた“不満”をぶちまけた。これにより、みなみかわが精神的ダメージを食らって不成立となった。

不成立後、進行役の劇団ひとりから「どうでした?今日の収録」と聞かれたやす子は「はい。元からあまり好きじゃなかった方なので」とぶっちゃけた。さらに「自分の仲良くしてる方とかが、裏で揉めてたりだとか…あまりいい印象を抱いてなくて」と明かした。

「誰と?」という声に対して「言えないですけど…かなりの数の方が、みなみかわさんのこと嫌ってます」と伝えた。みなみかわが動揺を隠せないまま「誰か言ってください」と問い詰めると、「平子さんとか」とお笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希の名前が挙げられた。

この名前にひとりが「平子さんと揉めてるんですか?」と確認すると、みなみかわは「平子さんとは揉めましたよ!」と食い気味に認めた。ただ「でも解決しました。もちろん解決して、今は仕事もご一緒させていただいてますし」と和解していることを強調した。

そして「いろいろ揉めてますけど、僕は解決してきてます。僕は。揉めたけど。解決してきてます。僕は！揉めましたが！一つ一つ解決してきています！絶対使って！ここ絶対使って！俺は解決してきてます！」と何度も伝え、やす子は我慢できず「うるせー」と叫び、「このクソ眼鏡が！松竹の嫌われ者！」と吐き捨てて退出していき、スタジオを爆笑させた。