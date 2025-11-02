神奈川県藤沢市は９月から、道路の下を探査車両で調べ、空洞が発生しやすい場所を示す「市空洞ポテンシャルマップ」を公開している。

産官学の共同研究によるもので、マップを活用し事前に対策を行うことで、市内の陥没件数は大幅に減少しているという。 （石塚柚奈）

１０月１０日午前、藤沢市鵠沼海岸の市道で、探査車両「スケルカー」が走っていた。調査員３人が乗り込み、約２０キロにわたって市道の調査を行った。

インフラの内科医とも呼ばれるこの車両は、高解像度センサーを搭載し、電磁波で地中を計測する。最大時速約１００キロで探査可能で、深さ約１・５メートル、縦横約５０センチほどの空洞であれば、ＡＩ（人工知能）でデータを解析し、地下状況を可視化できる。

スケルカーを保有・運行する調査会社「ジオ・サーチ」（東京都大田区）の佐々木基成・東京事務所副所長は、「走りながら地中を調べることができるため、交通渋滞を起こすことなく効率的にリスクを把握できることが最大のメリット」と胸を張る。

調査の背景には、高度経済成長期に整備された地下インフラの老朽化がある。藤沢市では、２０１５年度から市道計約１３００キロのうち１割を占める主要道路を対象として地下の空洞調査を開始した。１７年度からは、東京大学生産技術研究所、ジオ・サーチとの３者で共同研究が正式に始まり、ジオ・サーチの調査結果と地質や下水道状況などを加味して空洞が発生しやすい場所を示すマップを試作した。マップでは、１区画２５０メートル四方で市内を１１９８区画に分割し、空洞発生の危険度を４色にわけて表している。

昨年度には、試作マップがより精度の高いものとなり、「市空洞ポテンシャルマップ」が完成した。最も空洞が発生しやすいエリア「Ｈｉｇｈ＋」は１９１区画と全体の約１６％で、市南部に集中していた。海に面した砂質系の地盤で地下水位が高いことや、住宅密集地で下水道整備が進んでいることなどが、リスクを高めていると市は分析している。続いてリスクの高い「Ｈｉｇｈ」が９８区画で約８％、リスクが中程度の「Ｍｉｄｄｌｅ」が４８７区画で約４１％、低い「Ｌｏｗ」は４２２区画、約３５％。

市は、危険度の高いエリアを優先して、２２〜２４年度に６５か所の補修を行った。その結果、１５年度には１２３件あった道路陥没は、２３年度には２８件と約８割減少した。また、補修にかかる費用は１件あたり約１５万円と比較的低コストで済む。大規模な道路陥没事故が発生し、甚大な人的被害などが生じる前に対策にあたれるメリットもあるという。全国的にも先進的なこの取り組みは、今年１月に発生した埼玉県八潮市での道路陥没事故を受けて開かれた国の対策検討委員会でも取り上げられている。

市道路維持課の担当者は、「マップを活用し、市民の安全で安心な暮らしを築くとともに、積極的に発信することで、全国的な道路陥没防止にも貢献していきたい」と意気込んでいる。