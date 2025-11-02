アレン様が地元・高知に凱旋。学生時代に受けた壮絶いじめを告白した。

【映像】壮絶ないじめを受けていた頃のアレン様

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは佐田真由美。

今回密着するのはSNS総フォロワー数100万人の大物マダムタレント・アレン様。今やその言動に心酔する多くのファンを持つアレン様だが、実は過酷な少年時代を送っていた。

アレン様の出身地は高知県。故郷に凱旋したアレン様は「めちゃくちゃ懐かしい。大好きな場所」と晴れ晴れとした表情を見せた。

しかし、故郷には苦い思い出も。「小学校の頃はいじめられたり、本当の自分を押し殺して押し殺して」「女の子っぽいものが好きだったのに、『男らしくいなきゃ』というのがキツかった」と切り出した。

趣味を理解されず、同級生から壮絶ないじめを受けたことも。「調子乗ってる」「オカマっぽい」などと書かれた紙が授業中に回り、その紙にクラス全員が自分の悪口を書いていたという。

地元で再会したのは、小学校時代の親友・なおちゃん。親友はアレン様の印象を「あなたは変わり者だったよ」と語り、「（TikTokなどがない時代に）いつもモーニング娘。をエアマイクで歌って踊ってたよね」とエピソードを披露。アレン様は「小学校は嫌な思い出が多いんだよね。いじめに近いというかさ」と回顧した。

親友が「いつも女子と遊んでいたよね」「めちゃ明るい子だった」と言うと、アレン様は「闇の明るさじゃない？明るい部分はやっぱりあって、捨てきれないけど、本当の自分を出したらいけない葛藤があって…」と思春期の複雑な感情を吐露した。