ドジャース対ブルージェイズ戦のワールドシリーズにヘンリー王子＆メーガン妃などセレブが大勢詰めかける
大谷翔平が所属するドジャースがブルージェイズと対戦するアメリカ、メジャーリーグのワールドシリーズ。連日接戦が伝えられるなど、注目を集めるが、現地時間10月28日にロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催された第4戦では、セレブが大勢キャッチされた。
【写真】訪れたセレブたちを紹介したMLB公式
MLB公式のインスタグラムによると、この日は英王室を離脱しカリフォルニアで暮らしているヘンリー王子とメーガン妃が、それぞれ白×ネイビーの服装にドジャースのキャップを合わせたカップルコーデで観戦。夫妻はスタジアムフードも楽しんだようで、妃のインスタグラムでは名物の「ドジャードッグ」に舌鼓を打つ妃の姿もシェアされた。
映画『ファイト・クラブ』で知られるエドワード・ノートンは、古くからの友人コニー・ブリットンと応援。今大注目の俳優シドニー・スウィーニーは、この後公開を控える主演映画『Christy（原題）』のモデルとなった伝説の女性プロボクサー、クリスティ・マーチンとともに、ドジャースのユニフォーム＋デニムでお揃いコーデで来場した。
このほかチェイス・クロフォードやドナルド・グローヴァー、クリス・パイン、レブロン・ジェームズとサヴァンナ・ジェームズ夫妻らが応援に駆け付けた模様。またVarietyによると、「ハングオーバー」シリーズや『クレイジー・リッチ！』で知られるケン・チョンと、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーが試合の前にマウンドに登場し、観客を盛り上げたそうだ。
なおこの前日には、ドジャースと対戦するトロント・ブルージェイズのユニフォームを着たジャスティン・ビーバーと妻のヘイリーの姿もキャッチ。ブルージェイズを応援するジャスティンが大谷のホームランに、肩を落とす様子がMLBの公式Xでシェアされている。
