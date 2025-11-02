ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回96球を投げて5安打6奪三振1失点で、3-1の勝利に導いた。唯一の失点を喫した3回、バックネット裏には謎の行動をする男性が。中継を見ていたファンから「ずっと気になってた」「確かに不思議なジェスチャーだった」と疑問の声が上がっている。

バックネット裏、中継画面の中央から少し三塁側にひと際目立つ男性がいた。青いワイシャツを着た男性は立ち上がり、左手を横に伸ばしたかと思えば、右手を体の前で交差させた後に頭上に掲げた。謎の行動があったのは、3回2死三塁の場面。その直後、山本はカットボールをスプリンガーに右中間へ弾き返され、この日唯一の失点を喫した。

試合中に何度か目撃された不思議な動き。シグナルを送っているようにも、魔法をかけているようにも見える。シカゴを拠点に、カブス選手らも愛用するTシャツの制作販売を行う米会社「Obvious Shirt」のXも「これはなんて魔法だ!?」と映像とともに疑問の声を上げた。

日本のファンの間でも「本当にずっと気になってたんだけど、このおっさんは何をしてたの？」「わたしもこれ、気になっていた おそらく投手の視界にはいって、ヘンな動きをすることで集中力を途切れさせ、失投をさせようとしているんだと予想した」「確かに不思議なジェスチャーだった」「サイン盗みかな？」「この人まじで目障りだった」「山本由伸が投げている後ろで合図をしている人がいる」と疑念を抱く人が相次いだ。



