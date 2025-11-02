日本馬の歴史的快挙に早朝から競馬ファンが心を揺さぶられた。現地時間の１日に行われた米国競馬の祭典、ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に出走した日本のフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド首位に立つなど、本場でのビッグレース制覇に日本の競馬ファンに大きな反響を呼んでいる。

昨年は惜しくも３着に敗れた日本ダート界の絶対王者フォーエバーヤング。今年は五分のスタートから道中は３番手を追走すると、最終コーナー前から積極的に先頭に立って、最後は外から迫った昨年の覇者シエラレオーネを振り切った。レース後のインタビューでは矢作芳人調教師が「日本の競馬界にとって考えられない。サッカー日本代表がワールドカップで優勝したような感じです」「やりましたよ、やったよ。ついに取った、アメリカの頂点！ やりました！！」と興奮気味に喜びを伝えていた。

日本競馬の快挙にＳＮＳでは「朝から泣きました」「マジで歴史変えたな」「朝から感動をありがとうございます」「ついに…ついに…ついに…世界の頂点に立った」「出来すぎなぐらいの筋書き」「有馬記念に出るんじゃないの？」「坂井瑠星凄すぎる」「凄え、横綱相撲で勝ちきった」「かっけぇ！すごいな快挙だよ！」「去年の借りを返した」「日本競馬の歴史がまた動いた…！」「朝から最高の気分！」「涙が出て来たよ」「遂にアメリカの頂点掴みましたね！」「こんな日が来るなんて」「見事な先行押し切りだったわ」などの反応が寄せられている。