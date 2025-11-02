近ごろ話題の船旅。船に興味はあっても、利用したことない人は多いだろう。漫画家の明さんの作品『船旅の途中で、虹の根元を見た話。』は、自身の船旅での経験がリアルに描かれている。



【漫画】見えたのは「ただの虹」ではなかった

作者は、東京港から新門司港まで2泊3日の船旅を楽しんでいた。最初は自室でゆっくりとしていたが、次第に飽きてしまい船内を探索してみることに。



すると、デッキで熱心に撮影している人たちを発見する。作者は「何を熱心に…」と思い見てみると、そこには虹が現れていた。



しかも、『虹の根元』が海からはっきりと見えていた。作者は「時間をかけた船旅だからこそ見れた景色だ」と、日焼けするまで景色を堪能したのであった。



同作がX（旧Twitter）で投稿されると、「船の臨場感があって素敵！」「読んで良かった感がすごくあります」など多くの声があがっている。そこで作者の明さんに、同作について話を聞いた。



―なぜ2泊3日かけて船旅をしようと思ったのですか？



最大の理由は、以前『推し博物館ひとり旅』の船旅で利用した経路を再度体験したかったことと、「あえて２日間、Wi-Fiのない環境に身を置くことで、ネットを離れゆったりとした時間を過ごしたかった」ということです。また、下船せずに二日間船で過ごすというのもやってみたいなと、当時から興味がありました。



結果として、日々の疲れがリフレッシュできた良い時間を過ごせたので、時間さえ許せば、次回も同じ手段を選ぶだろうなと思います。



―他にも印象的な出来事はありましたか？



船内には大浴場があり24時間利用できるのですが、湯船の中のお湯が船の揺れとともに波打つのが面白かったです。海が荒れるとザブーンと顔にお湯がかかるくらい波が立つ時があって、船旅ならではだなと思いました。面白い反面、船酔いの確率が上がるので、毎回じゃなくていいですが。



ちなみにお風呂は大きな窓があって、オーシャンビューを楽しみながらゆっくりできるのがお気に入りです。



―船旅に興味がある方々へメッセージをお願いします。



船旅は1度経験してみると、他の移動手段では見られない景色や、初めての体験があって、とても魅力的だと感じました。ぜひ皆さんにも一度体験してみてほしいです。



初めての船旅の経験や、船旅で準備しておいて良かったものなどを、漫画『推し博物館ひとり旅』の中でも紹介していますので、良かったらこちらもご覧ください。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）