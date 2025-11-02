子育てで大切なことは何か。不登校の子どもを平均3週間弱で再登校に導く独自プログラムを提供するスダチ代表の小川涼太郎さんは「2万人の日本人を対象にした調査で自己決定力が幸福感をもたらすことがわかった。子どもを幸せにすることが親の務めなら、子どもの自己決定力をのばす関わりをすることが大切だ」という――。

※本稿は、小川涼太郎『1万人以上の不登校相談からわかった！ 子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい！」に変わる本』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／miya227 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227

■「自己決定力」が幸福を決める

自立心を育むためのもっとも大きな要素は「自己決定力」です。自己決定力とは、誰かに言われなくても自分で判断し、自分で決定する力です。

2万人の日本人を対象にした「幸福度」の調査では、学歴や収入よりも自己決定力が幸福感をもたらすことがわかっています（「幸福感と自己決定―日本における実証研究」西村和雄 2018年）。

図表＝『子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい！」に変わる本』より

学歴が高ければ幸福なわけではなく、収入が高ければ幸福なわけでもないというのは多くの人がわかっていることですが、「では、どうすればいいのか？」というのはなかなか答えが出せない問題ですよね。

答えが出せないからこそ、子どもの選択肢を広げる意味で「学歴は高いほうがいいだろう」「収入は多いほうがいいだろう」と考える親が多いのが実状だと思います。そうした中で、「自己決定が幸福度を高める」ということがわかったのは重要です。良い学校、良い会社に就職することがいいのではなく、その進路を自分で選択したかどうかが幸福度に影響するのです。

つまり、偏差値が高く、一般的に「良い大学」と言われる大学に行きたいと本人が望んで進学したのであれば幸福度は高いのですが、親や周囲の人に「この大学に進学しなさい」と言われて進学した場合は、幸福度が低いということです。

「この大学以外は認めない」と言って、進学先を強制するような親はさすがに少ないと思いますが、本人の自己決定力が弱ければ「この大学がいいんじゃない？」とすすめられ、親の意向通りに進学先が決定されることはあるでしょう。

就職においても同じです。良かれと思ってしたアドバイスでも、結果的に子どもの幸福感を下げているのだとしたらどうでしょうか。たとえ周りから羨まれるようなエリートコースを歩んでいても、本人は生きづらさを抱え、心身に不調をきたすこともあります。

親は進路についてアドバイスをするよりも、子どもの自己決定力を高めることを意識すべきなのです。

■東大卒サポーターの実体験

この話に関連して、スダチのサポーター（30代女性）の話を紹介しましょう。

中学受験をして都内最高偏差値の中高一貫校に通い、大学入試では東京大学に合格。大学卒業後は総合商社に入社という華々しい経歴の持ち主です。そんな彼女は、10代から20代を苦しんで過ごし、スダチに参画するようになってからその苦しみを言語化できるようになったそうです。

写真＝iStock.com／kokouu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu

■小中高と「行きたくない」女子校に進学

私の失敗は、志望校を自分で選ばなかったことです。○○中学は間違いなくいい学校ではありますが、小学生の私は明確に『行きたくない』と思っていました。理由はたくさんありました。小学校も私立の女子校に通っていたので、『もう女子校はいやだ』というのもそうですし、制服がかわいくないとか、雰囲気に惹(ひ)かれないとか。でも、理由は問題でなかったと思います。学校情報誌を見ながら、耐えきれず号泣して『行きたくない』と親に訴えたことがあります。親は真剣に慰めてくれましたが、志望校を変える提案はしてくれませんでした。そして、視野の狭かった子どもの私に、そこから抜け出すすべはなかったんです。 結局その中学に進学し、周囲の子と同様に、進学塾に通いながら東大や医学部を目指すことになりました。アートやデザインに興味があったものの、受験の道とは明らかに方向性が違うために目指し方もわからず、親に話したいとも思えず、自分が本当にやりたいことは何なのか、学生時代に突き詰めることができませんでした。

■東大に合格も心が満たされることはなかった

東大では、英語サークルで舞台制作をしたり、国際交流の団体運営をしたりと、とても充実した学生生活を送りました。外から見れば、成功と言える受験生活と学生生活だったでしょう。でも、そのときどきの幸せは感じられても、いつも何かが足りず、自信がなく、心から満たされることは決してありませんでした。 振り返ると、やはり自己決定ができていなかったことが大きいとわかります。どんなにいい出会いや経験があっても、いやな出来事が起きるたびに『本当はこの学校には来たくなかったのに』『お母さんのせいだ』と、他責思考になっている自分がいました。親への不信感から、自分の内面を話すことが一切できなくなり、将来について話し合うこともまったくできませんでした。 当然ながら就職活動では迷走し、国家公務員試験に合格したのに面接に行かないという謎の行動をとりました。私は勉強に逃げていたんです。勉強は、やりさえすれば成果が出ます。自分と向き合えない代わりに、勉強をすることで自信を保とうとしていたんですよね。

■総合商社に入社後も寮で呼吸困難

その後、運よく総合商社に入社したものの、しばらくすると、自分の人生が閉じていくような絶望にさいなまれるようになりました。 日々の表面は楽しくても、仕事内容に興味が持てず、未来の自分への希望が消えました。さらに自己肯定感の低い私は、周りの人への恐怖心や劣等感に押しつぶされかけていたんです。会社では笑顔で過ごせても、寮に帰ると呼吸ができない感覚に襲われ、このままでは死んでしまうと、本気でそう思いました。

写真＝iStock.com／PonyWang ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang

■「超優良企業を退社」初めて自分で決断した

就活で勝ち取ったはずの超優良企業の椅子を、入社3年で捨てることに何の迷いもなかったのは、そんな理由からでした。このとき私は初めて、自分で決断し、主体的に行動したんです。夫についてイギリスへ行き、ロンドンで子育てをしながら自分の力で学び直すという道を選び、文芸翻訳という没頭できる夢を見つけて大学院に進学し、ようやく自分自身に会えた感覚を得ました。自分で決め、選択の結果をすべて自分で引き受け、悩み、前に進むための方法を考えられるようになったんです。 ただ、学生時代に主体的に人生を選べなかった劣等感や満たされなさは、いまだに後悔や傷として残っているというのが率直なところです。 私は親を恨んではいません。ですが、自分が親になり、そしてスダチに出会ったいま、私と私の親の失敗経験を言葉で伝え、みなさんと一緒によりよい親子関係について考えていけたらと思っています

■自己決定するとパフォーマンスが上がる

彼女の実体験が、読者の皆さんの参考になれば幸いです。自分で決めるとパフォーマンスが上がる自分で決めてする行動は、パフォーマンスが上がることもわかっています。人に言われて「やらされている」ことと、自分で決めてやっていることの成果に差が出るのは当然ですよね。

アメリカの心理学者エドワード・デシ氏とリチャード・ライアン氏による「自己決定理論」によると、物事に取り組むモチベーションは次の3つの心理的欲求から生まれるといいます。

「つながり」…他者との結びつきが感じられること

「有能感」…自分が有能であると感じられること

「自律性」…自分の意思で選び行動すること

これらの欲求を満たすとき、ドーパミンという神経伝達物質が脳内に出ます。これによって幸福感を感じ、やる気や集中力がアップしてパフォーマンスが上がるのです。

写真＝iStock.com／key05 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／key05

■意識的に「自分で決める機会」を作る

自分で選ぶ、決めるというのは、脳にとってそれなりに負担のあることです。いちいち考えるのはエネルギーが必要なので、特別大事でない限りはいつものパターンをなぞりたくなるのが普通です。いつも同じ店に行くとか、同じ組み合わせの服を着る、同じ電車に乗る……。いつも通りならば、余計なエネルギーを使わなくて済みます。

小川涼太郎『1万人以上の不登校相談からわかった！ 子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい！」に変わる本』（PHP研究所）

できるだけ「サボりたい」私たちの脳は、自分で選んで決めなくてよければ、それに甘えてどんどんサボるようになってしまいます。脳のサボりを加速させるのがデジタル化です。デジタル化が進むほど「選んで決める」という面倒くささは省かれ、ラクになっていますよね。動画を見ていてもおすすめ動画が次々に提案されますし、デジタルゲームは設定されたルールの中で、ラクに次の行動がとれるように設計されています。

昔は、子どもの遊びは「自分で決める」ことが多かったものです。外で遊ぶときには、どこに行って何をしようか、遊びのルールはどうしようかなど自分で（友だちと一緒にということはあるでしょうが）選択して決めなければなりません。ちょっとしたことであっても、自分で決めて取り組む機会が多ければ、自然と自己決定力も育まれていきます。

いまの時代は、子どもが自分で決める機会を意識して作ってあげる必要があるのです。

■お子さんの自己決定力レベルをチェック

あなたのお子さんは、どのくらい自己決定力が身についているでしょうか。現状に合わせて対応を考えてみましょう。

レベル1 子どもがほとんどの選択を親に任せている状態

例）親が勉強する時間や教科を指示している／カレーライスとハンバーグどっちがいい？と聞いても「お母さん（お父さん）が決めて」と言う レベル2 提示された選択肢から選ぶことができる

例）算数か国語のどちらを勉強するか自分で選ぶ／カレーライスとハンバーグどっちがいい？と聞いたら、「ハンバーグがいい」と選ぶことができる レベル3 自分で考えて選択することができる

例）どの順番で何を勉強するかを自分で決める／夕飯に何が食べたい？と聞いたときに「今日はハンバーグがいいな」と自分で考えて言うことができる レベル4 状況に応じて適切な判断ができる

例）長期目標を立て、自主的に学習内容とスケジュールを管理する／夕飯に何を食べたい？と聞いたときに「来週の給食でカレーライスが出るから、カレーがいいと言おうかと思ったけど、最近食べていなかったハンバーグをリクエストしようかな」と未来や過去のことも含めて考えて判断ができる

勉強と食事を例として入れていますが、食事は自分の「食べたい」という欲求に紐づくものなので意思決定は比較的簡単です。勉強のように必ずしも「やりたい」と思わなくても意思決定できるほうが難易度は上がりますので、小学校低学年では難しいでしょう。その点も考慮に入れつつ、お子さんの自己決定力を測ってみてください。

写真＝iStock.com／Hakase_ ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_

■自己決定力のレベルを上げる方法

現状のレベルに合わせて、自己決定力をアップさせる取り組みをやってみてください。

レベル1→レベル2 選択肢を増やす

簡単な選択肢を用意し、子ども自身に選ばせる機会を増やしましょう。遊ぶ場所や食べ物などの選択肢を親が提案し、子どもが自分で選ぶ練習から始めてあげてください。「お母さん（お父さん）が決めて」と言われても、「選んでくれないと決まらないよ」と言うなどして、子どもが決めるのを待ちます。 レベル2→レベル3 自分で選択肢を考える機会を作る

子どもが自ら選択肢を見つける練習をさせましょう。親からの提案をやめ、「今日はどうしたい？」などと問いかけ、考える時間を与えるようにします。 レベル3→レベル4 判断の理由を聞き、責任感を育てる

選択した結果を一緒に振り返り、「どうしてこの選択にしたのか？」「次に何ができるか？」を考えさせ、結果に対する責任感を持たせるようにします。そうすることで、失敗を次に活かすことができ、よりよい判断ができるようになります。

レベルアップのための働きかけをし、子どもができたときは褒めてあげてください。何を決めたとしても「自分で決めることができたね」「自分で考えて答えを出せるのはさすがだね」「選んだ理由をちゃんと説明できるなんて、すごく成長したよね」というように言ってあげることで子どもの自己決定力は伸びていきます。

----------

小川 涼太郎（おがわ・りょうたろう）

株式会社スダチ代表取締役

1994年生まれ、徳島県出身。関西大学経済学部卒業。2016年4月、新卒でアビームコンサルティングへ入社。新規部署の立ち上げメンバーを経験し、約2年間で0から50人規模のチームへと拡大。日常の業務の中から「教育が変われば人も変わり社会も変わる」ことに気づき、「教育へ人生を捧げたい」と強く思い、2019年5月に退職し、株式会社スダチを設立。不登校の子ども達に向けたボランティア活動を通して、多くの不登校の子ども達と関わる中で、「本当は学校に行きたいけど行けない、自分でも行けない理由が分からない」という“目的意識がない不登校”で悩んでいる子ども達や親御さんが多くいることを知る。その現状に危機感を感じて、「不登校で悩んでいる人たちを1人でも多く救いたい」という想いから、2020年4月、不登校支援事業開始。2024年3月時点での再登校人数は850名を超え、平均再登校日数は18日。再登校率は90％を超える。著書に『不登校の9割は親が解決できる』『1万人以上の不登校相談からわかった！ 子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい！」に変わる本』（PHP研究所）がある。

----------

（株式会社スダチ代表取締役 小川 涼太郎）