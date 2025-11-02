「歌がうまいと思う」男性アーティストランキング！ 2位は「桑田佳祐」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年10月20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「アーティスト」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「歌がうまいと思う」男性アーティストランキングの結果をご紹介します。
幅広いジャンルの音楽を取り入れた楽曲や独特な歌詞、ユニークなパフォーマンスで幅広い年齢層のファンを獲得しているロックバンド「サザンオールスターズ」のリーダーでボーカリストの桑田佳祐さん。ソロ作品でも『波乗りジョニー』や『白い恋人達』など数々の名曲を世に送り出しています。
ハスキーさのある独特の歌声とアップテンポな曲など、どんなジャンルの楽曲も歌いこなす歌唱力で唯一無二の存在感を発揮しています。
回答者からは、「魂に響くから」（30代女性／兵庫県）、「安定した声量と、声質があるからです。桑田さんがダンスをしつつ動いていても、声の質が変わらないのが凄いと思いました」（50代男性／東京都）、「独特な歌い方でも、歳を重ねても、音程が安定していて歌声が輝き続けているから」（30代女性／神奈川県）、「声質はガサついているようですがよくよく聞くと高いキーが出ていてすごいと思ったことがあります」（30代男性／埼玉県）などの声がありました。
ロックバンド「安全地帯」のボーカル、ソロアーティスト、俳優として活躍している玉置浩二さん。安全地帯とソロのほぼ全ての楽曲の作曲を手掛け、さまざまなアーティストに楽曲を提供しています。
ソロでは、ほぼミリオンセラーと言える大ヒットを記録した『田園』や多くのアーティストがカバーする『メロディー』など数多くの名曲をリリース。伸びのある高音、甘い響きの中低音が魅力の歌声と豊かな表現力は多くのアーティストからも支持されています。
回答者からは、「1度生歌を聞いたことがあるが、心に響くという言葉の意味を思い知らされた」（20代男性／岩手県）、「圧倒的な声量、伸びのある歌声が素晴らしい」（70代男性／大阪府）、「吐息まで操っているようで初めてコンサートに行った時に鳥肌が立った」（40代女性／東京都）、「気持ちをメロディに乗せて届けられる表現力が素晴らしいと感じます」（40代女性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
