【台風情報】台風のたまごから台風25号発生 日本の南を西へ…最大瞬間風速55メートルに発達予想 今後の進路と勢力は？気象庁発表データで詳しく
台風第25号(カルマエギ)
2025年11月02日06時45分発表
02日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度55分 (10.9度)
東経134度55分 (134.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)
02日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度10分 (11.2度)
東経133度10分 (133.2度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
03日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度00分 (11.0度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
04日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度50分 (10.8度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
05日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯10度55分 (10.9度)
東経121度30分 (121.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経116度50分 (116.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
07日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 590 km (320 NM)