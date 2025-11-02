俳優の高士幸也（32）が2日、自身のXを更新。結婚を発表した。

「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出した高士。「晩秋の候、日増しに深まる秋を感じるこの頃、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。私事ではございますが、この度、結婚いたしましたこと、そして新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告した。

「これまで支えてくださった多くの方々への感謝を胸に、温かく穏やかな家庭を築いていけたらと思っております。また、日頃より応援し支えてくださっているファンの皆さま、並びにお世話になっている関係者の皆さまに、改めて心より感謝申し上げます」と感謝。「これからも俳優として、人として成長し続け、皆さまに良い作品をお届けできるよう、より一層精進してまいります」とした。

ファンからは「こんなに嬉しいことはないです」「心からおめでとうございます」「パパになった幸也さんのご活躍も楽しみにしております」「30代の目標達成ですね！」「お仕事との両立大変かと思いますが頑張って下さい」などのコメントが寄せられた。