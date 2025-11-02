BCマイル・ノータブルスピーチとW.ビュイック騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

　現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）は、W.ビュイック騎乗、欧州のトップマイラー、ノータブルスピーチ（牡4・C.アップルビー）が鮮やかに抜け出した。勝ちタイムは1:33.66（良）。

　2着にフォーミダブルマン（牡4・M.マッカーシー）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。

　日本馬、L.デットーリ騎乗のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）は6着敗退となっている。

【レース動画】アルジーヌは敗れる…ブリーダーズカップマイルノータブルスピーチがロスなく立ち回る

　日本から参戦したデットーリ騎乗のアルジーヌは6番手入線にとどまった。レースでは後方2、3番手を追走で直線にかける競馬となった。狭いスペースをいい脚で抜けてきたが、短い直線の中で6番手まで押し上げるのが精一杯だった。勝利したのは欧州のトップマイラー、W.ビュイック騎乗のノータブルスピーチ。

【全着順】
1着　ノータブルスピーチ
2着　フォーミダブルマン
3着　ザライオンインウィンター
4着　レトリカル
5着　サーラン
6着　アルジーヌ・日
7着　ガスミーアップ
8着　ヨハネス
9着　ジョンキル
10着　プログラムトレーディング
11着　グランオリエンテ
12着　キラート
13着　ワンストライプ