現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）は、W.ビュイック騎乗、欧州のトップマイラー、ノータブルスピーチ（牡4・C.アップルビー）が鮮やかに抜け出した。勝ちタイムは1:33.66（良）。

2着にフォーミダブルマン（牡4・M.マッカーシー）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。

日本馬、L.デットーリ騎乗のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）は6着敗退となっている。

日本から参戦したデットーリ騎乗のアルジーヌは6番手入線にとどまった。レースでは後方2、3番手を追走で直線にかける競馬となった。狭いスペースをいい脚で抜けてきたが、短い直線の中で6番手まで押し上げるのが精一杯だった。勝利したのは欧州のトップマイラー、W.ビュイック騎乗のノータブルスピーチ。

【全着順】

1着 ノータブルスピーチ

2着 フォーミダブルマン

3着 ザライオンインウィンター

4着 レトリカル

5着 サーラン

6着 アルジーヌ・日

7着 ガスミーアップ

8着 ヨハネス

9着 ジョンキル

10着 プログラムトレーディング

11着 グランオリエンテ

12着 キラート

13着 ワンストライプ