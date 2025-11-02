50代夫婦なら通信費は「月980円」で十分？格安SIMに替えると月1000円以内で収められるの？

50代夫婦なら通信費は「980円」で十分

株式会社IoTコンサルティングの「スマホのデータ通信量に関する調査」によると、50代のスマホのデータ使用量は、3GB以内に収まるケースが最多です。そのため、夫婦ともに3GB以内の使用であれば、通信費をひとり980円に収めることができます。

子どもの巣立ちや早期退職など、ライフステージが変化しやすい50代夫婦は、スマホの使い方も見直しをするタイミングです。

まずは、現在の自分達にとって必要なデータ量やオプションが何かをじっくり考えてみてください。家庭環境の変化に合わせたプランに変更をすることで、より快適にスマホを利用できるでしょう。



50代夫婦が月1000円以内で収められる格安SIM

表1は、50代夫婦におすすめの月1000円以内で収まる格安SIM一覧です。

表1

キャリア データ容量 月額（税込） 特徴 LINEMO 3GB 990円～ LINE通話・トーク使い放題 povo 3GB（30日間） 990円～ 必要な分だけ購入 IIJmio 5GB 950円～ 2回線以上で家族割

※参考資料より筆者作成

LINEMOは、LINEのトークやビデオ電話を利用しても、データを消費しません。また、データ容量を使い切っても、LINEアプリの通信速度が落ちない「LINEギガフリー」です。ただし、3GBまでは990円ですが、超えた場合は、自動的に10GBまで2090円になります。

povoは、使いたいデータ容量と期間を選んで購入する仕組みです。月額制の料金プランではないため、決まった基本料金は発生しません。毎月の状況に応じてトッピングを変えられる自由度の高さが魅力です。

IIJmioは、2回線以上の利用で100円の家族割引きがあります。また、余ったデータは翌月繰り越しと家族間シェアができるため、夫婦のどちらかが多く使った場合でも無駄なく利用できます。



50代夫婦が通信費を抑える3つのコツ

50代夫婦が通信費を抑えるには、いくつかのコツがあります。簡単にできるため、チェックしてすぐに取り入れましょう。



1.使用量に合わせてプランを契約する

あらかじめ実際のデータ使用量を確認し、状況に見合った格安SIMプランを選びましょう。動画視聴が少なく、LINEや検索が中心であれば3～5GBのプランで十分です。格安SIMは、必要な容量に合わせたプランを選びやすいため、夫婦にぴったりなプランを探せます。



2.通話オプションを活用する

家族や友人との通話が多い場合は、かけ放題オプションをつけたほうが結果的に安くなるケースがあります。格安SIMにも、5分かけ放題や完全かけ放題といったオプションの用意があるため、通話状況に応じてチェックしてみましょう。



3.自宅や公衆のWi-Fiを使う

自宅のWi-Fiやカフェや公共施設に設置されたフリーWi-Fiを上手に活用すると、スマホの通信量を大幅に節約できます。日常的にWi-Fiを利用する習慣を持つことで、データ容量の少ない安価なプランでも快適に過ごせます。



使い方に合わせた格安SIMでスマホライフを快適にしよう

ライフステージに変化が起こりやすい50代夫婦は、通信費の見直しに良いタイミングです。工夫次第で通信費を月1000円以内に抑えられるため、まずは現在のスマホの利用状況を確認してみてください。

自分たちの利用スタイルに合った格安SIMを選び、節約と快適さを両立したスマホライフを送りましょう。



出典

株式会社IoTコンサルティング スマホのデータ通信量に関する調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー