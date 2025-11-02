「That works for me」の意味は？ネイティブの会話でよく使われる表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「That works for me」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳ではわからないけれど、使える場面は意外と多い！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「いいよ！」でした！ カジュアルに「いいよ」「それで大丈夫」というときに使えます。 ネイティブが日常的に多用する自然な返しですよ。 A：「Is pizza ok for our dinner tonight?」

（今夜の夕食、ピザでいい？）

B：「Yeah, works for me!」

（うん、それでいいよ！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

