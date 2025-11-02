いすゞが「エルガEV 自動運転バス」を世界初公開！ “段差ゼロ”のフルフラット×「自動運転」の“静音モデル”！ 新時代の「大型路線バス」をJMS2025で披露

国内初のBEVフルフラット路線バスを自動運転化

いすゞは2025年10月29日、同月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開幕される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、「エルガEV 自動運転バス」を世界初公開しました。

同車は、国内初のBEV（電気自動車）フルフラット大型路線バス「エルガEV」をベースに、株式会社ティアフォーの自動運転システム技術を組み合わせて開発された新型の自動運転バスです。

JMS2025で公開されたいすゞ「エルガEV 自動運転バス」

【画像】超カッコイイ！ これがいすゞの「エルガEV 自動運転バス」です！ （65枚）

エルガEV 自動運転バスは、神奈川県平塚市で実施される「自動運転移動サービスを中心とした地域公共交通のDX推進」に関する実証実験にも提供されるモデルで、いすゞ、平塚市、神奈川中央交通、三菱商事、アイサンテクノロジー、A-Driveの5者が共同で進めています。

今回の車両は、複数のセンサーによる高精度な周囲認識と、車両統合制御技術の協調により、安全かつ安定した自動走行を実現。カメラ、LiDAR（ライダー）、ミリ波レーダーを組み合わせた多層構成で、都市部の複雑な交通環境でも確実な運行を可能としています。

モーターは前後輪にそれぞれ125kWを発生する交流誘導電動機を搭載し、最大出力は合計250kW（340馬力相当）、最大トルクは960Nmに達します。バッテリーにはリチウムイオン電池（容量242kWh）を採用し、急速充電規格CHAdeMOに対応。BEVならではの静粛性と滑らかな加減速性能により、乗客に快適で安心感のある乗り心地を提供します。

ボディサイズは全長10740mm×全幅2485mm×全高3330mm、ホイールベースは4990mm。乗車定員は68名（座席数20席）で、都市部の公共交通に適したパッケージングを実現しています。

また、遠隔監視用のカメラやGNSS（衛星測位システム）、IMU（慣性計測装置）なども搭載し、リアルタイムでの監視・制御にも対応。自動運転レベル2での実証実験を通じて、将来的には運転支援から完全自動運転（レベル4）への進化を視野に入れています。

10月中旬から開始された準備走行を含む実証実験は、2026年1月下旬まで実施される予定で、期間中には一般の利用者を対象とした試乗もおこなわれる予定です。

いすゞブースでは、エルガEV 自動運転バスをはじめ、「運ぶ」で社会を支えるさまざまな次世代モビリティが展示されます。テーマは「『運ぶ』で描こう、みんなの未来。」。グループ全体でウェルビーイングな社会に向けた取り組みを体感できる空間が創出されています。

※ ※ ※

いすゞの南真介社長COOは、「今回の自動運転バスは、安全性と快適性、そしてカーボンニュートラルを両立させた新たな公共交通のかたちです。地域交通のDX推進を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現を目指します」とコメントしています。