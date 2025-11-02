中国の「巨大不動産バブル」が遺した「ゴーストタウン」と「隠れ債務」…習近平政権の重荷となる「危険な時限爆弾」

ついに崩壊した中国の不動産バブル。中国は今後、かつての日本と同じ道をたどるのか、それとも異なる方向に進むのか。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、「前編」に引き続き、中国のバブル崩壊が残した「負の遺産」について解説する。

※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基づいた内容です。

中国経済の深刻な「時限爆弾」

不動産バブルは企業の倒産や建設が途中で止まった未完成マンションを遺しました。

しかし、負の遺産はそれだけではありません。より深刻な時限爆弾が、中国経済の足元で時を刻んでいます。

それが、過剰投資の象徴である「ゴーストタウン」と、地方政府が抱える天文学的な規模の「隠れ債務」です。それぞれ、見ていきましょう。

中国の各地には壮麗な高層ビル群が立ち並ぶにもかかわらず、人影がまばらな「鬼城（ゴーストタウン）」と呼ばれる都市が点在します。

これらは、地方政府の幹部が自らの出世のために、経済的な合理性を無視して生み出したものです。

GDP成長率を達成することが彼らにとって最も重要な課題であり、そのための最も手っ取り早い手段が、大規模な不動産開発だったのです。

近年の研究では、夜間の衛星写真の光の量などを分析することで、こうしたゴーストタウンが主に経済基盤の弱い内陸部の中小都市に集中していることがわかっています。

学術研究（Nature系）では、住宅利用効率（HUE）が2010年で84％だったのが、20年で78％に低下し、特に低位都市で顕著と示されています。

産業もなく、人が集まる見込みもない場所に、実需を完全に無視した開発が進められた結果です。これらの誰も住まない都市は、利益を一切生まない巨大な不良資産として、中国経済に重くのしかかっています。

こうした無駄な開発を進めるための莫大な資金は、どこから来ていたのでしょうか。

不動産危機と並ぶ中国経済のアキレス腱

その答えが、「地方政府融資平台（LGFV）」という存在です。

中国では法律上、地方政府が自由に借金をすることは厳しく制限されていました。そこで地方政府は規制をかいくぐる「抜け道」として、自ら「地方政府融資平台（LGFV）」という名の投資会社を設立します。

この会社が、表向きは一企業として銀行から融資を受けたり、債券を発行したりして資金を集め、地方政府の意向に沿ってインフラ建設などを行ったのです。

LGFVが抱える借金は、法律上は一企業の債務であるため、地方政府の公式な財政統計には現れません。

しかし、実態は地方政府が返済を保証している「隠れ債務」にほかなりません。国際通貨基金（IMF）などの国際機関は、この隠れ債務のリスクを繰り返し警告してきました。

その規模は、もはや「隠れた」存在とは言えないほどに膨れ上がっています。

IMFの推計によると、この隠れ債務の残高は約57兆元（中国当局向け情報では約44兆元）に達し、中国の公式な政府債務の合計額に匹敵する、驚くべき規模になっています。

この巨額の債務こそが、不動産危機と並ぶ、中国経済のもう一つのアキレス腱なのです。不動産不況で土地が売れなくなり、最大の収入源を失った地方政府は、この隠れ債務の返済に窮するという悪循環に陥っています。

この危機は、日本と同じ轍を踏むことになるのでしょうか。比較してみましょう。

日本と中国のバブル崩壊の違い

中国が直面する状況は、しばしば1990年代以降の日本の「失われた30年」と比較されます。不動産という「資産価格の暴落」、物価が下落する「デフレ圧力」、そして企業が借金返済を優先して投資をしなくなる「バランスシート不況」といった現象には、確かに多くの類似点が見られます。

しかし、両者の間には、決して見過ごすことのできない決定的な違いが二つあります。この違いこそが、中国が抱える問題の根深さを示しています。

一つ目の違いは、「危機の性質」です。

日本のバブル崩壊は、本質的には土地や株といった「資産の値段」が暴落したことによる「金融上の問題」でした。企業の帳簿上の資産価値は大きく損なわれましたが、その背景にある工場やオフィスビルといった実物資産は、無用の長物だったわけではありません。

対して中国の危機は、資産価格のバブルに加えて、「実物資産の作り過ぎ」という問題を伴います。先述のゴーストタウンがその典型です。他にも、利用者がほとんどいない巨大な空港や高速道路など、実需を無視して作られた、利益を生まない物理的な資産が国中に溢れているのです。

金融上の損失は、時間をかけて処理することが可能ですが、物理的に存在し、維持費がかかり続ける無駄な資産は、簡単には消せません。これは「リアル・アセット・トラップ（実物資産の罠）」として、国家の生産性に永続的な重荷となり続けます。

国家による強力な介入には代償がある

二つ目の違いは、「国家の役割」です。

日本では、バブル崩壊後、政府の対応は遅れましたが、最終的には市場の原理に沿って、多くの非効率な企業や銀行が淘汰されました。そのプロセスは大きな痛みを伴いましたが、経済の新陳代謝を促した側面もあります。

一方、中国は共産党と政府が経済のあらゆる側面に強力に介入する国です。

政府は何よりも社会不安につながる大規模な金融危機を恐れます。そのため、本来であれば破綻するはずの経営難の企業（ゾンビ企業）を、国有銀行に命じて救済させ、延命を図ります。また、不動産価格が急落しないように価格統制を行うことさえあります。

こうした国家による強力な介入は、日本で起きたような金融パニックの連鎖を防ぐ効果があります。しかし、その代償は小さくありません。

市場による価格調整の機能を麻痺させ、問題の根本的な解決を先送りにしてしまうのです。その結果、危機は爆発しない代わりに今後5年後か、10年後か、どこかで直面せざるを得ない、重荷になることでしょう。

【もっと読む】日経平均5万円突破も、あなたの「持ち株が上がらない」ワケ…”時代遅れ”の株価指数が今も生き残る事情