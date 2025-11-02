小5息子の「母は強し」の解釈に仰天！息子の将来のために母が伝えたこと

【スナック千代子へいらっしゃい #128 息子の将来のために】

「母は強し」という言葉をご存じでしょうか。フランスの文豪、ビクトル・ユーゴーの「女は弱し、されど母は強し」という言葉に由来し、か弱い女性であっても、母親になると子どもを守るために強い力を発揮する、という意味があるようです。

母性神話が疑問視されている昨今、この言葉を目にすることは減ったように思いますが、海外と比べて無痛分娩率が著しく低い（※1）ことや、共働きであっても妻が夫の約4倍の時間を家事育児に費やしている（※2）状況を見ると、「母は強し」の価値観はいまだに根強く残っているのかもしれません。

※1：フィンランドで89%、アメリカで73.1%、韓国で40%であるのに対し、日本は13.8%（日本産科麻酔学会のHPの「無痛分娩 Q&A」より）

※2：総務省が令和3年に実施した社会生活基本調査より。6歳未満の子を持つ共働き夫婦の週平均の家事関連時間。

2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんは、この「母は強し」という言葉を先日、久々に聞いたのだそう。それも、小学5年生の息子さんから。その言葉に対する息子さんの認識を聞いて、横峰さんは驚いたという。

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

息子が「呪い」をかけないために

アニメかネット動画あたりから仕入れてきたのでしょう、小学5年生の息子・まめ（愛称）が「母は強し」という言葉を覚えてきました。

聞けばまめ、子どもを産んで「母」という属性になった女性はスーパーマリオのスター状態よろしく「無敵の体」が手に入ると受け取ったのだそう。だからママはいつも健康で早起きして走り、家事も仕事もこなして時には徹夜をして、さらには空手まで習っちゃう体力があるのだ、うらやましいと目を輝かせます。この勘違いをそのままにして成長してしまうと危ない未来しか見えない。焦った私、即座に訂正しました。

強さや丈夫さ、忍耐強さは「母だから」得られるものではなく個人の資質。お母さんだから強いなんていう理論がまかり通ってしまうと、全ての母親に無理を押し付けるのが当たり前になってしまいます。

たまたま丈夫で健康な人間である私がお母さんをやっているだけ。だから無理に真似しようとしたり、誰かに同じような努力を強いるようなことをしてはいけないよ、とまめに伝えました。

それから、我が子を思うとどうしても強くならざるを得ない状況も出てくるから、そういう場面でも使ったりする言葉だよ、とも。

将来、まめがお母さんになった誰かに呪いをかけるようなことのないよう、しっかりめに釘を刺しておきました。

