ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション（市販予定モデル）｜Honda CR-V e:HEV RS Black Edition（prototype）

内外装に黒の加飾を施した日本専用モデル「CR-V e:HEV RSブラックエディション」

1995年に日本で初代モデルを発売し、今年で30周年という節目を迎えたCR-V。グローバルでの累計販売台数が1500万台（ホンダ調べ）を突破し、現在では約150の国と地域の方々に愛されているホンダを代表するグローバルモデルだ。

6代目となる新型CR-Vのハイブリッドモデルは、2022年の北米での発売を皮切りに、欧州、中国、東南アジアなどでも販売。快適な室内空間と「アコード」のハイブリッドモデルにも採用した新開発の高出力モーターがもたらす力強い走行性能で多くのカスタマーから好評を得ている。

ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション（市販予定モデル）｜Honda CR-V e:HEV RS Black Edition（prototype）

「ジャパンモビリティショー2025」のホンダブースでは、洗練されたスポーティさと上質さを兼ね備え、内外装に黒の加飾を施した日本専用の「CR-V e:HEV RSブラックエディション（市販予定のプロトタイプ）」が展示されている。

なお、ホンダ公式サイトではCR-Vの先行情報が公開中だ。

ホンダCR-V先行情報サイト

https://www.honda.co.jp/CR-V/new/

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/