甘酸っぱいいちご×ミルクの新定番♡ブラックサンダーの新作が登場

冬の気配が近づく11月、有楽製菓の人気シリーズ「ブラックサンダー」から、季節限定の新作「ミルクないちごのサンダー」が登場します。コク深いミルクの甘さと、いちごの爽やかな酸味が絶妙にマッチ♡忙しい日々の合間に、ほっとひと息つけるお菓子です。全国のコンビニで11月11日から先行発売、24日からはスーパーでも手に入ります♪

ブラックサンダーの新作は「ミルク×いちご」のご褒美味♪

「ミルクないちごのサンダー」は、ホワイトチョコレートに生クリーム風味パウダーを加え、まろやかなミルク感を演出。

そこに甘酸っぱいいちごチップをプラスし、冬らしい優しい味わいに仕上げています。

さらに、ザクザクのビスケットとカリッとしたクッキーが食感のアクセントに。ひとくちごとに異なるリズムを楽しめる、まさに“食べ応え満点”の一本です。

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

遊び心あふれるキュートなパッケージにも注目♡

商品パッケージには、牛のキャラクターと鮮やかないちごのイラストが描かれ、見た瞬間に心がほっこり。

キャッチコピー「ニュー！ベリー！ハッピー!!」には、「NEW＝新しい」「乳＝ミルク」「VERY＝とても」「BERRY＝いちご」というユーモラスなダブルミーニングが隠されています。

食べる前から笑顔になれる、可愛さ満点のデザインです。

発売日＆商品情報

ミルクないちごのサンダー



参考小売価格：54円（税込）

甘くて優しい味わいが恋しくなる季節に、ぴったりの一本です。

内容量：1本

発売日：2025年11月11日（火）より全国のコンビニエンスストアで先行発売、11月24日（月）より全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売（一部店舗を除く）。

心も満たす♡ブラックサンダーの冬ギフトを手に取って

寒い季節にうれしい、ミルクのやさしさといちごの甘酸っぱさが絶妙に溶け合う「ミルクないちごのサンダー」。

見た目も味もキュートなこのお菓子は、自分へのご褒美にも、友達へのちょっとしたプレゼントにもぴったりです。

ブラックサンダーの新しい魅力で、冬のティータイムをもっとハッピーに過ごしてみてはいかがでしょうか♪