¡Ú£³Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ó¿¥¤È¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ø½éÅÐ¹»
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè26²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¿Í¡¹¤Î¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ø½éÅÐ¹»¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ø¶È¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ò½Ë¤¦½àÈ÷Ãæ¡£¤½¤³¤Ø¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¤ÎÂ©»Ò¡¢¿¹»³Á¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²È¤Î³°¤Ë¤Ï¾¾Ìî²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë²ø¤·¤¤±Æ¤â¡£