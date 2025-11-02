養殖場に併設のレストランで提供されるオリジナルのエスカルゴ料理

フランス料理などで使われるエスカルゴの最高級種「ブルゴーニュ種」の完全養殖に世界で初めて成功した起業家が三重県松阪市にいる。三重エスカルゴ開発研究所代表取締役の高瀬俊英さん（78）は、鉄工所の経営を担いながら、独学で約15年かけて偉業を成し遂げた。高瀬さんは「エスカルゴは食料危機時代の貴重なタンパク源になり得る」とアピールする。（共同通信＝首藤瞬）

養殖に取り組んだきっかけは約50年前、フランス土産の缶詰を食べたことだった。胸を躍らせた高級食材だったがとてもおいしいとは言えない。調べると、代替品だったことが分かったという。

「森のアワビ」とも言われるブルゴーニュ種は、本場フランスで乱獲により数が激減。その後養殖は衛生面や温度の管理が難しく、成功した人はいないと知った。「誰もできないことを絶対やる」。挑戦心に火が付き、1979年に勉強を始めた。

「常に頭にエスカルゴのことがあった」。高瀬さんは鉄工所の勤務をこなしながら、フランスの養殖現場に何度も足を運び、適切な餌や土、管理状態を独学で学んだ。エスカルゴを譲り受け、寝る間を惜しんで、朝晩毎日観察記録をノートに付け続けた。起業を経て約15年かけてエスカルゴの完全養殖に成功した。

現在最大で約20万匹を育てる。目標はエスカルゴで食料危機を救うこと。通常成長に3年かかるが、高瀬さんの技術により出荷まで約130日と短縮され量産化しやすくなった。地球温暖化や人口増による食料難解消の一助になると期待する。一方で、私財を投じ続ける厳しい経営状況で、養殖管理ができる後継者がいないほか、知名度が低く販路拡大も課題だ。

全国的な注目を集めようと、近年は交流サイト（SNS）などで精力的にアピール。養殖場見学と併設のレストランでの食事を合わせたツアー体験が好評だ。

高瀬さんは「来てくれた人の多くは満足して笑顔で帰る。この技術を残すためにもっと注目を集めたい」と意気込む。

養殖場でエスカルゴを持つ高瀬俊英さん（左）＝2025年9月、三重県松阪市

高瀬俊英さんが養殖エスカルゴの観察記録を付け続けたノート

完全養殖で育てられたエスカルゴの最高級種「ブルゴーニュ種」