『ばけばけ』第6週 ヘブンのお世話をする女中探しをはじめる【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」が、3日にスタートする。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第6週「ドコ、モ、ジゴク。」のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の初めての授業が行われる。錦織（吉沢亮）が見守る中、ヘブンは自分なりのスタイルで中学の生徒たちと向き合っていく。一方、トキ（高石あかり）の前には借金取り・森山の息子・銭太郎（前原瑞樹）が現れ、今まで以上に激しく取りたてると宣言されてしまう。そんな中、ヘブンが花田旅館を出て一人暮らしをはじめることに。錦織は知事（佐野史郎）の命で、ヘブンのお世話をする女中探しをはじめる。
