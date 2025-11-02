テレビ屋の声 第100回 『timeleszファミリア』廣瀬隆太郎氏、テレビの“ダサい”脱却に挑戦 亀梨和也＆さらば森田に学んだ「妥協なき精神」
●フジテレビに影響されて日テレ入社
注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、月替わりの企画が放送される日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29〜)で、11月の「タイムレスハウス」を担当する廣瀬隆太郎氏だ。
分かりやすさを追求して発展してきたテレビにおいて、ドラマや映画で使うシネマカメラによる撮影で映像の質感を上げたり、いわゆる「スタッフ笑い」を入れずに編集したりするなど、「ダサい」から脱却したバラエティに挑戦し続けている同氏。紆余曲折の経歴を振り返りながら、「タイムレスハウス」をはじめとする番組制作においてのこだわり、そこに至るターニングポイントになった亀梨和也、さらば青春の光・森田哲矢との出会いなど、たっぷりと語ってくれた――。
1990年生まれ。和歌山県出身。早稲田大学卒業後、16年に日本テレビ放送網入社。『スッキリ』『ザ!鉄腕!DASH!!』『有吉の壁』などを経て、現在は『ニノさん』のディレクターを務め、11月3日から『timeleszファミリア』の「タイムレスハウス」を企画・演出。これまで企画・演出した番組は、『カネ梨和也』『闇プロモーター粗品』『さらば森田・見取り図盛山のハイツ東五反田201』『100顔』『スギるヤツ』『エース・周杜の“ちゃんとやれるかな?”』など17本に及ぶ。">廣瀬隆太郎1990年生まれ。和歌山県出身。早稲田大学卒業後、16年に日本テレビ放送網入社。『スッキリ』『ザ!鉄腕!DASH!!』『有吉の壁』などを経て、現在は『ニノさん』のディレクターを務め、11月3日から『timeleszファミリア』の「タイムレスハウス」を企画・演出。これまで企画・演出した番組は、『カネ梨和也』『闇プロモーター粗品』『さらば森田・見取り図盛山のハイツ東五反田201』『100顔』『スギるヤツ』『エース・周杜の“ちゃんとやれるかな?”』など17本に及ぶ。
○前田敦子に魅了され…AKB48の本気追っかけを4年間
――今回でこの連載がちょうど100回目になりまして、記念すべき回に登場いただきありがとうございます。
学生の頃から読んでいた連載なので、めちゃくちゃうれしいです。第1回はフジテレビ(当時)のマイアミ啓太さんですよね。マイアミさんの『人生のパイセンTV』って、ちょうど入社する直前に始まって、自分の演出のカラーをすごく出していていい意味で変な番組やってるなと思って見ていました(笑)。僕が行ってたジムにマイアミさんがいたので思わず声をかけたら、それからお話ししていただけるようになりました。
それから自分もADになって、ディレクターになりましたが、見ている番組の演出の方がどんどん出てくるので、すごく勉強になっています。
――そう言っていただけると、こちらも冥利に尽きます。さて、前回登場したABEMAの古賀吉彦第二制作局長が、廣瀬さんについて「日本テレビの単発枠で最も企画を通しいてるんじゃないかと勝手に思っています。常に笑いを作ろう、引っかかる企画を作ろうというのをものすごく尖ってやっている印象を持っています」とおっしゃっていました。出会いはどこだったのですか?
当時ABEMAにいた2代目バチェラーの小柳津林太郎さんに呼んでいただいた飲み会で知り合いました。そこから頻繁に飲みに行かせてもらう仲になったんです。
――廣瀬さんはものすごい数の単発企画を通していますよね。どれくらいのペースで企画を出しているのですか?
日本テレビは企画募集が2カ月に1回あるので、毎回なにかしら出すようにはしています。入社当初は毎月募集していたのですが、入社1年目の終わりくらいから5年目くらいまでは募集があるたびに10本弱くらい出していて、それ以降もコンスタントに出すようにはしています。局内では、企画を通している割にどれもレギュラーになっていないと言われますが(笑)
――『クイズタイムリープ』の生山太智さんも、1年目に100本くらい出したと言ってました。
2人とも大学の体育会出身なので、同じタイプかもしれないです。彼は明治で野球をやっていて、僕は早稲田のアメフト部なのですが、体育会出身は企画書出しガチなのかもしれません(笑)
――ではその前から振り返ってもらって、どのような経緯でテレビマンを目指したのですか?
和歌山の山奥で育ったのですが、小学校からまともに学校に通っていなかったんです。授業に出ず、外で秘密基地を作ったり、アニメに影響受けて木とか竹とか石材を集めてミニ四駆のコースを作ったり、小さい頃から何かしら作るのが好きだったのもあるかもしれません。
――そうした生活を親御さんは容認してくれたのですか?
父子家庭なのですが、父親が警察官で、めちゃくちゃ怒られてました(笑)。毎回学校から指導を受けて。でも全く懲りずに、そんな父と一緒に見ていた『プロジェクトX』(NHK)の黒部ダムの回に影響を受けちゃって、小学校の中庭をシャベルでひたすら掘って、水をひいてダムを作ったりしてました。担任の先生に「地形が変わる!」って怒られて(笑)
その一方で、サブカルもどんどん好きになって。中学生になった頃、弟が『8 Mile』という映画がきっかけでアメリカのヒップホップカルチャーにハマったのが影響で僕もそっちの文化に陶酔して、ある日、藤原ヒロシさんとか、高橋盾さんとか、NIGOさんとか裏原系のカルチャーにどハマりしてました。
あとは、ずっとテレビを見ていました。地元は本当に何もないところで、友達と遊ぶとか、ゲームも好きじゃなかったので、学校が終わったらすぐに家に帰って、月9の再放送を見て、安藤優子さんと木村太郎さんの『スーパーニュース』を見て、『ヘキサゴン』『はねるのトびら』『ココリコミラクルタイプ』とか、寝るまでずっとテレビ見続ける生活を繰り返していたんです。そんな日々を送っているうちに頭の片隅で将来、テレビ番組の作り手になるのもいいなと思い始めていました。
――ずっとフジテレビをつけっぱなしですね(笑)
はい(笑)。で、その後にAKB48の追っかけを17歳から21歳までやってたんです。大学に行きながらとかじゃなくて、本職として。それまで芸能人のファンになることもなかったんですけど。
―― 一体何があったのですか!?
『太陽と海の教室』(フジテレビ)という織田裕二さんのドラマに、前田敦子さんが出ていて、どこか彼女がまとっている雰囲気に惹かれて、気になって調べたら、AKB48というアイドルグループのメンバーだということが分かったんです。「会いに行けるアイドル」というコンセプトだと書いていて、翌日に福岡で握手会があったので、すぐ和歌山から夜行バスに乗って握手会に行って、そこからドハマリして、4年間ほどずっと追っかけをやっていました。だから大学の入学も遅いんです。
――追っかけを卒業するきっかけは何だったのですか?
20歳のとき、前田敦子さんの誕生日の日に代々木体育館でライブがあって意気込んでいたんですけど、その前日に父親に呼び出されて、「ずっと黙っていたけど、いつまでフラフラしてんだ。これ以上フラフラするんだったら、これを受けろ」って、警察官の願書を出されたんです。どうしても東京に行きたかったので、とっさに口から出たのが、「実はアイドルの追っかけを辞めて、これからは早稲田大学を目指すことにするから少し待っててほしい」って言っちゃいました(笑)
――早稲田まで限定しちゃったんですね(笑)
頭の片隅に「フジテレビで番組を作りたい」というのがあって、片岡飛鳥さん(『めちゃ×2イケてるッ!』総監督)とかフジの有名な人は早稲田が多いイメージだったのと、タモリさん(早稲田大学中退)が好きなので(笑)。それで本当に追っかけを辞めて、21歳で早稲田に入りました。
――アメフト部とおっしゃってましたよね。
僕、高校まで一切部活をやってなくて、人生で一度はスポーツに打ち込んでみたいなと思って。中途半端にやるのも嫌だから、体育会に入って日本一を目指すことにしたんです。でも、めちゃくちゃしんどくて、何回か脱走しました(笑)。授業もなかなか行けなくて、それで5年通ってるんですよ。
ただ運がよかったのは、OBの人にテレビ業界で活躍しているクリエイターが何人かいたんです。元フジテレビの藪木健太郎さん(『爆笑レッドカーペット』『ENGEIグランドスラム』など)とか、『半沢直樹』とかを撮ったTBSの田中健太さんとか、OB訪問で知り合うことができて、目標とする世界に近づいたなと思いましたね。
――何がつながるか分からないですね。その後、前田敦子さんと仕事でお会いしたことはあるのですか?
いろんな人が、僕が追っかけをやっていたのを知ってるので、「ゲストで来るよ」と教えてくれるんですけど、「ゴールデンで自分が総合演出する番組に呼ぶまでは会いません」って断ってるんです。
――(笑)。で、大学卒業で次の進路になりますよね。
僕の中で選択肢が3つあって、1つは片岡飛鳥さんのようなフジテレビのクリエイターになりたい。もう1つは、広告も好きだったので、電通に入ってクリエイティブ・ディレクターになりたい。そして文化服飾学院でファッションを学びたいというのもあったのですが、父子家庭でさすがにこれ以上迷惑をかけられないと思って、就活して内定をもらったのが、日本テレビでした。
――憧れのフジテレビではなく。
そうなんです。最終面接まで行ったのですが、ご縁がなく、日本テレビに入社することになりました。
○不良社員を一変させた一喝「ありえないだろ!」
――日テレに入社されて、制作に配属されたんですね。
最初は朝の情報番組の『スッキリ』で3年間ADをやりました。当時の業務体系はめちゃくちゃ大変で、木曜日担当だったら、前日の水曜の朝7時からぶっ続けで木曜にOAまでやって、ADはバラシ(片付け)とかもあるので終わるのが15時とか16時になるんです。それがしんどいのもありましたし、フジテレビに入れなかったので最初はずっと腐ってて、本当に不良社員でした(笑)
――1年目の終わりから企画を出すようになったと言っていましたが、それは自分で現状を変えたいと思ったのでしょうか。
これはたまたまなんですが、スタッフルームの端っこで水曜の夜10時になったら『水曜日のダウンタウン』(TBS)を見てサボっていたんです。それを放送作家の西村隆志さんが見て「何してんだ? バラエティが好きなら企画書どれくらい出してるんだ?」と言われて、「出してないです」と答えたら、「局員でチャンスがあるのに、企画書出してないなんてありえないだろ!」と一喝されまして。「明日のOA後、駅前の喫茶店で打ち合わせするぞ」と言われて、同世代の作家さんを呼んでくださって、企画会議をしてくれたんです。そこで出した企画が早速通ったんですよ。
――手を差し伸べてくれる人がいるんですね! どんな番組が通ったのですか?
『文無しアカデミー』という番組で、高校の同級生がiPS細胞の研究所にいたのですが、いろいろ事情を聞いてると、最先端の発明をしている人たちがすごく低賃金だと知ったんです。本当にロマンのためだけにやっていたので、そういう研究者や発明家たちにスポットライトを当てて、当時流行っていた投げ銭システムを使ってショーアップした番組です。SHOWROOMの前田裕二さんとか、幻冬舎の箕輪厚介さんにも出てもらって。
――2017年の放送で、おふたりともまだコメンテーターなどでよくテレビに出る前ですよね。それで自分の立ち上げた企画が番組になることの面白さを覚えて、どんどん企画書を出すようになったということでしょうか。
そうですね。『文無しアカデミー』で一変しました。その次は『デジタルにらめっこWARAE』というスマホの写真で相手を笑わせるという番組で、当時まだそんなにテレビに出ていなかった金属バットの友保隼平さんとか、Aマッソの加納さんとか、大好きな芸人さんたちに出てもらいました。日テレってロケもののドキュメントバラエティが多いイメージがあると思うのですが、スタジオショーアップものが好きで、そういう番組ばかり出してましたね。
――やっぱりフジテレビに影響されてますね(笑)
そうなんですよ(笑)。日テレってスタジオセットが明るい番組が多いのですが、『デジタルにらめっこWARAE』は仲のいいデザイナーやミュージシャンを集めて、セットのデザインはプライベートで仲良い『水曜日のダウンタウン』のオープニングとかも作っている榛葉大介さんにお願いして、2人が共通で仲がいいラッパーにジングルを作ってもらったり、観覧客にも自分たちの知り合いのバンドマンとかファッション関係の人たちを集めたりしました。
――その後もコンスタントに企画を通して単発番組を作っていく一方で、当然レギュラー番組も担当されているわけですよね。
企画がいろいろ通ってきたので、『スッキリ』からバラエティに異動することになって、4年目で『ザ!鉄腕!DASH!!』に行ったんです。そこで、当時、総合演出の清水星人さんにはすごく影響を受けました。清水さんはかなり特殊な演出家で、僕は勝手に「テレビ業界の村上龍」と呼んでいるのですが(笑)、ナレーションのかけかたや画作りにしても、幻想的で独自のルールを持っていて世界観を作り上げるのがうまいなと。何回も怒られたので怖いんですけど(笑)、清水さんのどの番組を見ても「これぞ清水星人ワールド」と一目瞭然で分かるあのパッケージの仕方はすごく参考にさせていただいています。
――清水さんといえば、PR制作会社や農業資材メーカーを経てテレビ業界に入ってきた異色の経歴ですよね。
そういう経歴も、特殊な番組作りにつながってるのかなと思います。ほかにも、初めて企画・演出した『文無しアカデミー』では『THE パニックGP』や『爆買いスター恩返し』をやっていたIVSテレビの千頭浩隆さん、『デジタルにらめっこWARAE』では『アイ・アム・冒険少年』をやっていたkimikaの白井秀知さん、『闇プロモーター粗品』では『笑神様は突然に…』をやってるBakaBestの森伸太郎さんと、局の先輩より制作会社の皆さんに学ばせていただく機会が多いのもあって、僕の番組は日テレっぽくないところがあるのかなと思いますね。
――橋本和明さんのもとで『有吉の壁』も担当されていましたよね。
橋本さんは、とにかく“当て勘”がすごいんです。毎回編集チェックの時に「今回はこれくらいだろうな」って言うと、本当に視聴率が出るんですよ。『有吉ゼミ』で財前直見さんや工藤阿須加さんという、バラエティではなかなかないキャスティングでヒットさせていくので、その当て勘を勉強して自分も取り入れたいなと思うのですが、独特のものなので難しいんです。地上波の視聴率はもちろん、ABEMAの『愛のハイエナ』でもかなりの再生回数を獲得しているのでもう怖いです。
そして、数字もとれるのに、自分の好きなコントや舞台などもやっていて理想の働き方をされているなと思います。最近では、Netflixで『ファイナルドラフト』という元アスリートたちが主役のサバイバル番組を演出されていましたが、ゲームの面白さはもちろんなんですけどドキュメントとしての完成度が高くて、本当になんでもできるんだなと感動させられました。
●亀梨和也が雨の中1時間熱弁「面白くなるまで撮ろうよ」
――いろんな演者さんと仕事をしてきて、忘れられない方を挙げるとどなたになりますか?
2人いるのですが、1人は亀梨和也さんです。『カネ梨和也』(※)という番組を1クールやらせていただいたのですが、2回目の収録のゲストがオードリーの春日(俊彰)さんで、春日さんが住んでたむつみ荘で異国の食材でヤミ鍋をやるという企画だったんです。この収録がすごく押してしまって、最後のブロックをショートバージョンにしたのですが、終わった後に亀梨さんとすごく長い時間話し合うことになって。「せっかく春日さんが来てくれて、(現在のむつみ荘住人の)シイナの三浦(一馬)くんも協力してくれてるんだから、俺のスケジュール気にしなくていいから、面白くなるまで撮ろうよ。ホストとしてゲストをもてなしたいし、撮れ高もしっかり作りたい」と、雨の中1時間くらい外で熱く語ってくれたんです。
(※)…亀梨和也が「カネ梨和也」として扮装して街中に溶け込み、お金がなくても楽しく過ごせる日常を人気芸人と一緒に挑戦しながら、視聴者に様々な情報を届ける番組
――自らの冠番組への妥協なき姿勢が伝わってきます。
それ以降、亀梨さんにはちょっとしたことも相談しにいくことにしていて、毎週日曜に『Going! Sports＆News』でいらっしゃるので会いに行って、企画やロケの相談をさせてもらいました。自分が中学・高校の頃からの大スターなので、感激しますね。
もう1人は、さらば青春の光の森田(哲矢)さんです。僕、結婚して、結婚式の司会をさらばさんにお願いしていたんですけど、式の1週間前に離婚することになって(笑)。本当に申し訳ないことをしたと思ったんですけど、(さらばの所属事務所の)ザ・森東の皆さんは面白がってくれて、マネージャーのヤマネさんは「気にしないでいいから! 俺らの企画いっぱい出してくれよ」と言ってくれたので、それ以降、さらばさんとは、いろいろ番組をやらせてもらうようになりました。ゲストで来ていただくことが多かったのですが、初めて冠でMCをやってもらったのが、『さらば森田・見取り図盛山のハイツ東五反田201』(※)です。
この番組に関しては、森田さんも盛山(晋太郎)さんも企画考案の段階から参加してくださっていて、ロケ直前になると夜中の2〜3時まで打ち合わせをさせていただくこともありました。森田さんって、一般的にはゴシップやスケベなことが好きだったりする印象が強いかもしれないですが、あれだけ上質のコントネタを作っていたり、毎週YouTubeで見たことないワクワクする企画をしていることもあって企画脳というところ関しては妥協がないんです。その上にディレクター目線も持っていて、「これやったらゴールがふわっとしそう」とか、細かいところまで詰めてくれます。その後、『スギるヤツ』というコント番組をやらせてもらった時も、自分が背負っているネタに関してはリハーサルでも指揮を執っていたり、クリエイティブとの向き合い方に尊敬しかないです。
(※)…大阪府堺市の出身で実家が近所、大阪で苦楽を共にした同期芸人で異常に仲が良いさらば青春の光・森田哲矢と、見取り図・盛山晋太郎が、東京・東五反田に借りた秘密基地を舞台に自分たちが考えた“大人のバカ“を本気で遊ぶバラエティ。
――ものづくりに関して妥協がないところは、亀梨さんと一緒ですね。
出演者でありながらそこまでクリエイティブに対して妥協なき精神を見せてくれるこの2人との出会いは、僕の中でもターニングポイントかもしれないです。
――演者さんとは企画から密にやり取りされるタイプなんでね。
日本テレビではその手のタイプ、少ないかもしれないです。でも、せっかくなら一緒に作りたいんです。制作、作家、演者が三位一体となって作るのが番組だと思っているので、すごく距離を詰めますし、なるべくコミュニケーションを取るようにしています。
○異例の制作手法で「かっこいいバラエティに挑戦したい」
――めちゃくちゃ企画書を出す中で方法は様々だと思うのですが、どんな発想の仕方をされているのですか?
幼少期の原体験から、日常や世間と隔絶した空間を作るのが好きなんです。そこから発想したものが、秘密基地や閉鎖的空間という形になっていくのですが、秘密基地は『ハイツ東五反田』ですね。ここに、僕は『ズッコケ三人組』とか、『こち亀』の「トンチンカン」とか、『ろくでなしBLUES』の大尊・勝嗣・米示とか、男の友情ものが好きで、森田さんと仲良しの盛山さんが組んだらどんな世界が見えるのかなと思って作りました。『timeleszファミリア』で11月にやらせていただく「タイムレスハウス」もそういう発想です。
閉鎖的空間で考えたのは、『100顔』(※)です。同い年の雨宮裕也という作家とセクシービデオで体の一部が壁から出てて、自分の奥さんを探していくっていうやつで、あれが顔だったら面白いなと。最初は一面の壁に並んでるという案もあったんですけど、やっぱり360度囲まれている空間の方が面白いと思って四方を囲うことにしました。映画レーベルの「A24」みたいな世界観で表現したいなと。
『闇プロモーター粗品』(※)という番組は、粗品さんと一緒にお仕事したくて。アンダーグラウンドなアジトっぽい世界の中であえてくだらないことをテーマにしたギャンブルゲームをしてみたかった。そんな感じで世界観から企画を考えることが多いですね。
(※)『100顔』…四方の壁から100人の顔が出てきて、人生のエピソードからそれに当てはまる顔を探す番組。
(※)…『闇プロモーター粗品』賭け事に取り憑かれた男・粗品(霜降り明星)が主宰を務める合法スレスレの賭場で、各界の勝負師たちが様々なジャンルの勝負にBETしていく番組
『100顔』(Huluで配信中)
――日テレの若手制作者が新たな企画で競う『クリエイタードラゴン』で、廣瀬さんが制作のこだわりで「ダサいは一切取り入れない」と言っていたのが印象的でした。その原点にあるのは何ですか?
あれはすごくイキった表現ですごく恥ずかしいですが(笑)、やっぱり昔見ていたフジテレビの番組が、バラエティ番組なのにとにかくカッコ良くて、それに影響を受けているんだと思います。『ウタフクヤマ』とか『ヨルタモリ』とか、木月(洋介)さんがやっていた番組が好みで。『久保みねヒャダ』もポップでありながらおしゃれなんですよね。
あと、テレビ朝日で『東京上級デート』という深夜にやっていたミニ枠の番組がとても好きで。若手タレントやモデルの方と主観目線で東京のいろんなスポットでデートしていく番組があったのですが、画撮りや映像の質感がすごく良くて、徹底的に世界観が作り込まれていて。そういう番組が好みで影響を受けているんだと思います。あとは、中学生の頃からの藤原ヒロシさんなどの影響もあると思います。
――テレビの画面が「ダサい」ように見えるというのは、大衆に向けたメディアとして「分かりやすさ」を追求した結果だと思うのですが、そことのせめぎ合いですよね。
たしかに、万人の方がファストファッションを好むのと一緒で、テレビも明るいスタジオ、ポップなテロップのほうが面白く見えてウケるのかなと思います。それは分かった上でカッコ良いバラエティに挑戦したくて。森田さんと盛山さんの『ハイツ東五反田』という番組は、友人の映画監督を呼んでバラエティでは珍しいシネマカメラを使って、ドラマや映画のようにカラーグレーディングという色彩の調整もやって、質感ある映像に仕上げています。
――『ハイツ東五反田』や『100顔』では、いわゆるスタッフ笑いも入れずに洗練したパッケージにされているなと思いました。
そうすることで、もしかしたら笑いを冷めさせてしまう可能性があるかもしれないけど、あえて画面に映っている人以外を介在させない世界でバラエティを作ることに挑戦してみたいと思ったんです。僕はこの方法に鉱脈がないかと思って、まだ探っている段階なんですけど。
●菊池風磨や猪俣周杜に感じる“恐ろしさ”
『timeleszファミリア』
――『timeleszファミリア』は3人のディレクターが月替わりで担当するという珍しいスタイルの番組ですね。
僕は『timelesz project』にドハマリしてて、あれも男同士の友情ものじゃないですか。8人体制として始動して、一緒に番組をやってみたいなと思っていたんです。そんな中で、『エース・周杜の“ちゃんとやれるかな?”』というバッテリィズのエースさんと、timelesz新メンバーの猪俣周杜さんの番組を5月に放送したんですけど、1回目のロケ終わりに企画募集の話を聞いたんです。
――これは運命ですね!
そうなんです! もう絶対やりたいと思って、期限まで1週間ぐらいだったんですけど、結構な数の企画を出しました。
――それで選ばれたのが、timeleszの8人が秘密基地的な部屋に集まって、日常の森羅万象を遊びにする「タイムレスハウス」ですね。
timeleszの8人が、仕事終わりに集まる秘密基地で、本当に些細なことをテーマに遊ぶというのをやろうとしていて、視聴者にも一緒に遊んでる感覚になってほしいと思っています。なので、これも『ハイツ東五反田』同様、全部シネマカメラで撮って、臨場感あふれる映像に仕上げているのが一つのポイントです。それから、小学生のときの原体験であるダム作りやミニ四駆のコース作りもそうなんですけど、ちょっとした工夫で日常ってものは面白くなるというのも、伝えたいなと思っているんです。
――「秘密基地」のセットもこだわっているのでしょうか。
スタジオを使わずに、都内某所の倉庫を借りて本当に秘密基地を作りました(笑)。スタジオで作り込むこともできるんですけど、どうしてもスタジオ感が出ちゃうんですよ。だから、もう部屋を作って、インテリアしてしまおうと。美術チームと細かく打ち合わせして、僕の好きなものを詰め込んでいます。
「タイムレスハウス」の“秘密基地”
――ずっとレギュラーで毎週やっていくことが確約されていない状況で、そこまでこだわるのはすごいですね。菊池風磨さんとは、これまで『ニノさん』でご一緒されていると思います。
風磨さんがレギュラーになって5年くらい、ずっと打ち合わせ担当をやらせてもらっているのですが、僕はずっと菊池風磨という存在に惚れていてどこかで一緒に番組を作ってみたいと思っていました。『ニノさん』でも、残す同録が強いし、場面場面で求められている役回りを理解していて本当に天才だなと思っています。二宮(和也)さんに共通する根っからの人間性の良さもあって、ゲストがみんな心を許してしまう。勘が鋭くて、賢くて、人ったらしで、もう恐ろしいですよね(笑)
――単発番組でご一緒された猪俣さんの印象はいかがですか?
あの番組の初回のロケが4月の終わりで、まだデビューから2カ月しか経っていなかったんですけど、「本当にまだデビューして2カ月なの!?」って衝撃を受けた記憶があります。バッテリィズのエースさんもその能力の高さにビビってました。いつも自然体なんですけど、繰り出す言葉や行動がこちらの予想の範疇を超えていて。
――熱海駅前のオープニングトークで「特に紹介するとこないですね」って言っちゃうし(笑)
そうなんですよ(笑)。熱海の街中に温泉卵を作れるスポットがあって、オードリーの春日さんにリポートを見てもらうことになって、春日さんが例を見せて、エースさんがやってみて、2人ともセオリー通り湯気を使ってボケるんですけど、猪俣さんは開けたフタが年季が入っているほうでボケて、制作も含め「そこ!?」って(笑)。あと、春日さんの立ち回りに対して「芸歴、長っ!」ってリアクションした時はそこにいた全員「本当に天才」だなと感じさせられました。10月から『ニカゲーム』(テレビ朝日)と『今夜はナゾトレ』(フジテレビ)も決まって、末恐ろしいです。
『エース・周杜の“ちゃんとやれるかな?”』(Huluで配信中)
○フジ『タイムレスマン』を受けた覚悟「完全に“オフ”の世界観に」
――そして実際に初回の収録に臨まれて、編集をして、手応えはいかがでしょうか。
とにかく8人が普段彼らだけで過ごしている時の空気感でやってほしいと思ってスタジオではなく部屋を作ったり、覗き見してるような撮影方法にこだわったおかげで、よいグルーヴ感は出ていると思います。そして、ゲストに毎回芸人さんが出てくださるんですが、一発目のゲストはニューヨークの屋敷(裕政)さんで、8人の部活の先輩みたいになっていて、いい化学反応が起きていると思います。
――『timeleszファミリア』は 3人のディレクターがそれぞれの企画を出していく形式ですが、ライバルですか? それとも協力関係という感じですか?
「timeleszのイチカバチカ」の須原翔が入社が3つ上で、「タイムレススナック」の井上将司が2つ上なんですけど、全員同い年なんです。そこはライバルでもあるんですけど、どうやったらメンバーが生きるかという話は、結構意見交換してますね。3人がそれぞれ担当した後にどうなるのかは僕らにも分からないので、とにかく目の前の放送を全力でやっていくだけです。
――timeleszの冠番組としては、フジテレビの『タイムレスマン』が先行してスタートしていますが、どのように見ていますか?
最初は彼らのいちファンとしてどうなっていくのかなと思って見ていたんですけど、8人の生かし方の鉱脈を見つけ始めているなと思って参考にさせていただいてます。彼らはゲームで争わせると意地と意地がぶつかり合って、自然と熱量が高くなっていくんですよね。そうやって『タイムレスマン』が面白くなっていくのを見て、あの世界観に対してこっちは完全に“オフ”の世界観に振り切ろうという覚悟ができました。
――『タイムレスマン』演出の当麻晋三さんも「日本テレビさんでさらに認知が広がるのは、すごく喜ばしいことだと思います」と期待していたので、互いに切磋琢磨していくことを期待しています。
●まだまだ出し続ける新企画「渋谷を舞台にしたバラエティを」
――それにしても、レギュラーで『ニノさん』をやりながら単発企画もやって、「タイムレスハウス」までやることになって、大変ですね(笑)
「タイムレスハウス」初回の翌週に『週刊チャンプ』(11月9日14:00〜 ※関東ローカル)という単発をやるんです(笑)。コンセプトとしては「全ての人にスポットライトを当てたい」ということでいろんな大会・コンテストをやっていく企画で、初回は「全国高等学校リンダ リンダ選手権」という高校生のバンドコンテストをやります。
20年前に『リンダ リンダ リンダ』という映画があって、今年リバイバル上映されているのを見たらめちゃくちゃ感動したのと、いまの高校生バンドの多くが「リンダ リンダ」をカバーしていたり、教科書にも掲載されていたりなどしてて、今まさに曲自体のムーブメントがあるなと感じていて、“全国で一番心に響く「リンダ リンダ」を披露する高校生バンドを決める大会”を開催してみたいなと思いました。そして、「リンダ リンダ」って楽曲の中でもパフォーマンスに魂があふれる曲だと思うので、高校生活をバンドに捧げる学生たちの魂の演奏をぶつける場として、「リンダ リンダ」だけに特化したバンドコンテストです。
――頭の「♪ドブネズミみたいに〜」からサビに一気にぶち上がるのが盛り上がりそうですね。
もう一つは、「全国ハンバーグ職人対抗肉汁選手権」です。いま全国のハンバーグ職人たちがどれだけ肉汁を出せるハンバーグを作れるかしのぎを削っているらしくて。それならば、日本一、肉汁を多く出せるハンバーグ職人を決める大会をやってみたいなと。昔の『TVチャンピオン』(テレビ東京)みたいに、いろんな大会企画をやっていこうと思っています。
――今後こういう番組を作っていきたいというものはありますか?
これは1年目で企画書を出し始めたときから考えていてもなかなか妙案が思い浮かばないんですけど、渋谷という街が大好きなので、渋谷を舞台にバラエティがやれないかなとずっと思っているんです。渋谷って、人もいる、場所もある、カルチャーも集まるから、ないものがない全部ある。そんな渋谷を舞台にしたリアルドキュメントバラエティをやったら、面白いことになるんじゃないかと思うんです。
――100年に一度の再開発で、変貌していく過渡期にある今だからこその面白さもありますよね。
変わりゆく渋谷に批判的な声もありますけど、人間って出来上がったらそこにまた手を加えて面白くしていくと思うので、僕はそこで出来上がる新しい文化がどうなるのか楽しみですね。
○「テレビっぽくないものを作らないと」――秋元康の指南と実践
――廣瀬さんの世代だと、テレビよりもネットという人が多いと思うのですが、テレビというメディアの可能性についてはどう捉えていますか?
やっぱりないものを作るということと、企画性、この2つで勝負したらまだ鉱脈はあると思っています。僕の周りは全然テレビを見ていないんですけど、『水曜日のダウンタウン』だけはみんな見てるんですよ。男性も女性も、10代も20代も30代も、何なら僕の父親も。それは、毎回見たことないものに挑戦してるからだと思うんです。
たまたま秋元康さんとお話しする機会があって、企画を講評してくれたときに「やっぱりテレビっぽいものじゃないものを作らないと」とおっしゃっていて。『水曜日のダウンタウン』や、同じく藤井健太郎さんが手がけている『大脱出』(DMM TV)を見て、どこまでシミュレーションして、どんな会議をしたらあれが成立するんだろうと、大笑いしながら悔しくもなるので、そこは大事にしていきたいなと思いますね。
――かつて見てきた番組をすでにいろいろ伺っていますが、改めてご自身が影響を受けた番組を挙げるとすると、何でしょうか?
子どもの頃に「これめっちゃおもろいな!」と思って見てたんですけど、読売テレビの『西田二郎の無添加ですよ!』ってご存知ですか?
――『ダウンタウンDX』の演出を長年担当されていた西田二郎さんの、局員としては異例の冠番組ですね(笑)
不定期でやってて本当にMCが西田二郎さんなんですけど、その中でも「いきなり!!携帯リレー」という企画が大好きで。西田さんが大阪駅で一般の方に携帯電話を渡して、それがリレーしてどこまで遠くまで行くのかというのを密着していく企画です。番組としては台本も何もない、起きたことだけを放送しますという企画なんですけど、テレビってある程度結末をいくつか想定しておかないと怖いところがあるんです。でも、「やってみたらおもろなるんちゃう?」という西田さんの気概がすごいなと思いました。
もう一つあるのが、『学校へ行こう!』(TBS)で「灘6」という企画があったのを覚えてますか?
――ちょっと覚えてないですね…。
ベテランの作家さんやディレクターに話しても覚えてない方が多いんですけど、言わずと知れた超難関校の灘高校の生徒から「僕たちは男子校で、普段は女子と接することがないけど、1年に1回、女子生徒が訪れる文化祭で、V6の『サンダーバード』をカッコよく踊ってモテたいんです」と番組に依頼が来るんです。そこから、V6のメンバーが代わる代わるダンスを教えに来るんですけど、そのドキュメントが見事で。
灘高の生徒って熱中度がすごくて、学業も放り投げてずっと練習するんですよ。しかもそれを先生がずっと応援していて、本番ではV6の皆さんから本物の衣装を借りて踊るんですけど、それがめちゃくちゃカッコ良かったんですよね。今でも鮮明に覚えています。
――いろいろお話を聞かせていただき、ありがとうございました。最後に、気になっている“テレビ屋”を伺いたいのですが…
フジテレビで『99人の壁』を立ち上げて、今は『千鳥の鬼レンチャン』と『新しいカギ』をやっている千葉悠矢です。フジテレビの面接で一緒になってから今でもずっと仲が良くて、意見交換もするんです。僕とは全然タイプが違うんですけど、お互い切磋琢磨してやっています。
次回の“テレビ屋”は…
フジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』『新しいカギ』千葉悠矢氏
