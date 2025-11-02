2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年2025年で5周年イヤーに突入し、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を終えた23歳の歌い手Ado、ディズニープラスで独占配信中のアニメ『キャッツ♥アイ』のオープニングテーマの新曲「MAGIC」が配信スタートし、MVが公開された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「MAGIC」は、初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろしで、キャッチーでありながらもトリッキーなリリックやメロディをAdoの変幻⾃在のヴォーカルが⾃由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の⾼い楽曲に仕上がっている。

今作のMVは、カジノを舞台に主人公に勝負を挑む青年が、主人公の圧倒的に強さに翻弄され、イカサマを疑うも、賭け金どころかハートすらも奪われてしまう、ファンタジーな映像で表現。今作のイラストは数々のボカロPのMVを制作するイラストレーターのBAKUI、映像はマルチクリエイターのZIIEKが担当。

また、「MAGIC」配信リリースを記念して、ライブラリ追加キャンペーン / MVシェアキャンペーンを実施中。ライブラリ追加キャンペーン：ライブラリに追加していただいた方全員に『「MAGIC」オリジナルXヘッダー』プレゼント。

▼日本語

https://digital.umusic.com/sa-ado-magic

▼英語

https://digital.umusic.com/sa-ado-magic-en

期間：11/14（金）19:59まで

MVシェアキャンペーン：ポストボタンからシェアで『「MAGIC」オリジナルポストカード』をお近くのセブン-イレブンで印刷できる「ネットプリントナンバー」をプレゼント。

期間：11/14(金)23:59まで

さらに、11月からスタートするAdoの凱旋公演となるドームツアー“Ado DOME TOUR 2025「よだか」”のチケットは現在発売中なのでこちらも是非見逃さずチェックして欲しい。

●配信情報「MAGIC」10月31日 配信

配信リンクはこちら

https://ado.lnk.to/magicPR

「CAT’S EYE」Ado

配信中

配信リンクはこちら

https://ado.lnk.to/catseyePR

●作品情報

『キャッツ❤アイ』

ディズニープラス「スター」で9月26日（金）より独占配信

配信スケジュール：

前編（第1話〜6話）：9月26日（金）〜10月31日（金）

後編（第7話〜12話）：12月26日（金）〜2026年1月30日（金）

【スタッフ】

原作：北条司

監督：末田宜史（代表作：「ハイスクールD×D HERO」 「Z/X Code reunion」）

脚本：森ハヤシ （代表作：「SAND LAND: THE SERIES」 「はたらく細胞BLACK」）

キャラクターデザイン/総作画監督：薮本陽輔（代表作：「勇者が死んだ！」 「デュエル・マスターズVS」）

音楽：林ゆうき （代表作：「僕のヒーローアカデミア」 「ハイキュー!!」）

制作：LIDEN FILMS （代表作：「東京リベンジャーズ」 「るろうに剣心明治剣客浪漫譚」）

オープニングテーマ：Ado「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）

エンディングテーマ：Ado「CAT’S EYE」（作詞：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：林ゆうき）

【キャスト】

来生瞳役：小松未可子

来生泪役：小清水亜美

来生愛役：花守ゆみり

内海俊夫役：佐藤拓也

神谷真人役：小西克幸

浅谷光子役：日笠陽子

●ライブ情報

Ado DOME TOUR 2025「よだか」

11/11(火) 東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

11/12(水) 東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

問い合わせ先：ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

11/22(土) 大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START15:00 / 17:00

11/23(日) 大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START14:00 / 16:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション0570-200-88812:00〜17:00（土日祝休業）

受付チケット券種

VIP席￥30,000（税込／VIPグッズ＆特典付き) 全日程SOLD OUT!!

SS席￥20,000（税込／特典付き) 全日程SOLD OUT!!

ファミリー席￥15,000（税込／着席指定席) 全日程SOLD OUT!!

S席￥15,000（税込)

A席￥10,000（税込)

A席￥10,000（税込／着席指定席)

注釈付S席￥15,000(税込)

注釈付A席￥10,000(税込)

注釈付A席￥10,000（税込／着席指定席)

車椅子席￥15,000（税込)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下を対象）とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。

＜Adoプロフィール＞

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／初夏』を発売。2025年にはメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催。

©北条司/コアミックス

関連リンク

Adoレーベルサイト

https://www.universal-music.co.jp/ado/