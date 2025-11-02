ロサンゼルス・ドジャースが、2025年11月1日（日本時間）にインスタグラムを更新。ワールドシリーズ第6戦前に、大谷翔平選手（31）や佐々木朗希選手（23）をはじめとするドジャースの選手たちの球場入りする姿を披露した。

「ドシャース頑張れ〜」の声

球団公式インスタグラムでは、球場入りする選手たちの写真を14枚の投稿。大谷翔平選手と佐々木朗希選手の球場入りする姿があった。

インスタグラムに投稿された写真では、大谷選手は白のインナーにグレーのセットアップを着用し、おなじみとなったキャップを逆向きにかぶり、ポケットに手を入れつつ、前方を見つめている。佐々木選手は黒いジャケットとデニムで、真剣な表情をみせていた。

この投稿には、「お洋服凄く素敵」「ドシャース頑張れ〜」「最高のチームワーク」「応援しています！！」「ファイトーー！」といったコメントが寄せられていた。

ドジャースとブルージェイズによる白熱するワールドシリーズ。日本時間11月1日の山本由伸が先発した第6戦は、ドジャースが3-1で逃げ切り勝利。対戦成績を3勝3敗とした。11月2日に行われる運命の第7戦、勝った方がワールドシリーズ制覇となる。ドジャースは、2年連続の世界一となるか？