2023年（令和5）1月14日、広島拘置所内で1人の死刑囚が死亡した。死因は食事中に食べ物を喉に詰まらせた窒息死。数日前にも食事中の事故で救急搬送されていたこの死刑囚、上田美由紀（享年49）が最初に逮捕されたのは、2009年11月2日のことだった。

瞬く間に全国のトップニュースとなった「鳥取連続不審死事件」。周辺で6人の男性が命を落としていた上田元死刑囚の逮捕はまず詐欺容疑によるものだったが、捜査が進むにつれて再逮捕が繰り返された。最終的な起訴容疑は複数の詐欺と住居侵入・窃盗1件、強盗殺人2件（2人）。残る4人は自死2人、事故死1人、病死1人とされた。裁判員裁判で死刑判決が下され、最後は最高裁で上告棄却（死亡時は再審請求の準備中）となった事件の全容とは――。

（全2回の第1回：「週刊新潮」2009年11月19日号記事を再編集しました。文中の年齢、肩書き等は掲載当時のものです）

＊＊＊

「面倒見てもらっている」と嬉しそうに

上田美由紀（35＝当時、以下同）が知人女性から126万円を騙し取ったという詐欺容疑で鳥取県警に逮捕されたのは、2009年11月2日のことである。その逮捕からさかのぼること数日前、鳥取市内の自宅でAさん（58）が変死していた。

「Aさんは上田と同じアパートの別棟に住む知人。10月26日の夜から容態がおかしくなり、翌朝、自室から救急搬送されるのですが、すでに心肺停止状態でした」（鳥取県警担当記者）

Aさんの遺体からは睡眠導入剤と風邪薬が検出されている。その成分は10月上旬に市内の摩尼川で、遺体で発見されたBさん（57）、そして4月に同県沖の日本海で水死したCさん（47）から検出されたものと一致したのである。

美由紀の行きつけだった近所のコンビニ店従業員によれば、彼女とAさんは、1カ月ほど前から一緒に来店するようになったという。

「上田さんの5人の子どもたちは『じいじ』と呼んでなついていて、Aさんは『足（自動車）がないので乗せてもらって助かる。色々面倒見てもらっている』と嬉しそうに話していました」

「じいじ、死んじゃった」と

彼女と同居し、別の詐欺容疑で逮捕されたX（46）は、運転手としてメンバーに加わっていたという。さらにこの従業員は、死の直前のAさんの様子を目の当たりにしていた。

「亡くなる前日だったと思います。いつものように彼女とAさんが買い物にみえたのですが、Aさんは辛そうに『下痢が止まらない』と言い、上田さんは『お医者さんに連れて行かないと』と心配した様子でした。その2日後、上田さんが1人で新聞を買いに来たので『Aさん大丈夫？』と聞いたら、『じいじ、死んじゃった』と言う。『私は第一発見者だから警察に事情を聞かれたけど、あんなに調べられるなんて』とも言っていました。『何で亡くなったの』と尋ねても、『思い出すと辛くなるから』と教えてくれませんでした」

その後、美由紀は「香典」の名目でアパートを回り、住民から金を集めていたというが、関係者によれば葬儀は執り行われず、「警察署の中で親族が立ち会って納棺し、そのまま火葬場へ向かった」。

呼び出され、変わり果てた姿に

前述の通り、遺体から薬物が検出された男性は他にもいる。うち、鳥取市内で電器店を経営し、売買をめぐって上田・Xと金銭トラブルになっていたのがBさんである。息子が言う。

「親父は2人に頼まれて製品を仕入れていました。他の被害者と違って、上田とはただの取引先という間柄だったけど、彼女は親父に『26歳です』とウソをついていたのです」

父親の遺した業務上の「受注日誌」を見ると、8〜9月にも2人からの注文が相次いで入っている。

「この分だけでも大体90万〜100万円くらいが未払いになっている。（支払いについて）親父が呼び出されたのは10月6日の朝。たまたまその日、俺は風邪を引いて寝込んでいた。俺がついて行っていれば……」（同）

家族によれば、Bさんの遺体はひどく傷ついていたという。

「親父も多分、詐欺だと分かっていた。でも生活がかかっているから、代金を貰うため、意地でも抵抗したんでしょう」（同）

10代の終わりに自衛官と結婚

美由紀は鳥取県大栄町（現・北栄町）の出身。地元の学校を卒業したのち、10代の終わり頃、大阪に出て最初の結婚生活を送る。相手は自衛官であった。親族の1人が言う。

「土木工事の会社に勤めていた美由紀ちゃんのお父さんが1993年に亡くなった際、旦那さんと子どもを連れて鳥取に帰省してきた。その時は、お母さんとお祖母さんが揃って『美由紀は自衛隊の人と幸せな結婚をした』って、自慢のように話していましたよ」

夫との間に1男1女をもうけた美由紀だったが、ほどなく離婚、子どもを引き取って鳥取に戻ってくる。そして現在の「上田」姓の会社員男性と2度目の結婚。当時の住まいは、八頭（やず）町の県営住宅であった。近所の住民の話。

「大阪の人とは金銭トラブルで別れた、と彼女の母親から聞きました。次のご主人との間にも子どもが生まれたんですが、彼女にすぐ別の男ができて出て行ってしまった。あとに残されたご主人は、しばらく1人で住んでいました」

その頃、美由紀はのちの「舞台」となる夜の世界へと入っていた。彼女の伯父が言う。

「11年前、私は鳥取市内で『ひよこ』というスナックを始めました。当時、美由紀は何もしていなかったので、働いてもらうことにしたのです。給料は現金日払いで、歩合制ではなく、店の1日の売上の2割と決めていた。というのも、私の妹、つまり美由紀の母親が『あんちゃん、美由紀は金遣いが荒いけえ、お金渡しちゃダメよ』と言っていたからです」

当時の副知事に借金を申し込んだ刑事

この店には、2007年8月に水死したDさん（27）や2004年5月に轢死体となって発見される、大手新聞社鳥取支局の記者だったEさん（42）が通っていたという。

「Eさんは店を始めて間もない頃から来てくれました。店内は、入って右側に10席のカウンター、奥には6人掛けボックス席が3つ。Eさんと美由紀は仲良くボックスで隣に座っていました。私に『オーナー、美由紀のこと好きになっていいですか』と聞いてきたことがあって、『別にいいんじゃないですか』なんて答えていたのですが……」（同）

交際が深まるにつれ、美由紀にせがまれるまま金策に走ったEさんは、ついには取材先にまで借金を申し込むようになっていた。当時の副知事で、県政担当記者だったEさんと面識のあった平井伸治・鳥取県知事が明かす。

「6年前、『相談がある』というEさんと、私の自宅でお会いしました。内容は『女性とトラブルになっている』というもので、追い詰められた様子でした。『週明けの給料日には返す』というので、3万円ほど貸しました。返済されないまま、1〜2カ月後に再びアプローチがあり、用件は再度の借金だった。結局その時は会わずじまいで、轢死したこともずっと後で知ったのです」

売り掛けのツケがかさんだこともあり「ひよこ」は閉店。職を失した美由紀はその後、市内のカラオケスナックで働き始める。ここが、美由紀と亡くなった男性たちとの邂逅の場となった。

＊＊＊

