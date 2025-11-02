「体調は万全」グラスノー 第7戦登板に意欲「どうなるかはチーム次第だけど、投げる準備はできている」



＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ワールドシリーズ第6戦でドジャースが3-1と勝利し、シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻した。

9回裏、無死二、三塁の大ピンチをわずか3球で切り抜けた右腕タイラー・グラスノーが、試合後のインタビューで第7戦への登板の可能性に言及した。

「体調は良い。どうなるかはチーム次第だけど、もし必要なら投げる準備はできている」とグラスノー。

第3戦では先発として長いイニングを投げたが、第6戦ではリリーフとしてわずか3球の登板にとどまり、コンディション面で問題はない様子を見せた。

ロバーツ監督も試合後、「グラスノーを含め全員に登板の可能性がある」と語っており、第7戦の"総力戦"への布石が見え始めている。

グラスノー自身は「いつも通りの準備をした。マウンドでは何も考えず、自分の投球をすることだけを意識していた」と冷静さを強調。

第7戦についても「また必要なら行く」と淡々と語ったが、その声の奥には静かな闘志が宿る。

第3戦のエース、そして第6戦の"火消し役"を務めた男が、最終決戦で再びマウンドに立つ可能性は十分。

