大戸屋の2026年福袋「まんぷく袋」、予約は11月4日開始。5250円相当商品＋6000円分クーポンが5000円で買えるのお得すぎるだろ...。

大戸屋では、2025年11月4日12時から30日23時59分までの期間、限定商品やクーポン券が入った「特盛まんぷく袋」の事前予約が始まります。

クラフト調のお弁当バッグもかわいい

おうちでも大戸屋の味を楽しめるオリジナル商品や、全国の店舗で使えるお得な「まんぷくーぽん」を、オリジナルのお弁当バッグに詰め込んだ、うれしい特典いっぱいの福袋「特盛まんぷく袋」が登場します。

セット内容は以下の通り。

・八幡屋礒五郎コラボ七味×1箱（2個セット）

・大戸屋 生のり佃煮（100g）×1個

・大戸屋特製黒酢あんの素（2〜3人前）×3袋

・しそひじき（50g）×2袋

・もちもち五穀ご飯（30g）×8袋

・ごまめしお（30g）×2袋

・大戸屋オリジナルお弁当バッグ×1個

・まんぷくーぽん6000円分（3000円分×2冊）

価格は5000円。

自分用としてはもちろん、お世話になった人への贈り物にもおすすめです。

●幡屋礒五郎コラボ七味「大戸屋七福味」 2026年干支缶ver

日本三大七味である?野の善光寺名物「八幡屋礒五郎」とコラボした七味。七福味「赤」と七福味「黒」の2個セットで、2026年の干支がデザインされた限定缶です。

大戸屋七福味「赤」は、陳皮やレモンの優しい香りと黒胡椒や花椒で程よくしびれる辛みを感じます。どんな定食にも合うように配合されたこだわりの七味です。

大戸屋七福味「黒」は、辛みを抑えながら、コク深さを感じつつも、柚子や紫蘇の香り漂うさっぱり七味。特に大戸屋の黒酢あん定食との相性は抜群です。しゃぶしゃぶサラダにもおすすめ。

●大戸屋生のり佃煮

瀬戸内海に浮かぶ小豆島で育った、豊かな香りと柔らかい口当たりの「生のり」を100 %使用。醤油の産地としても名高い小豆島の醤油でじっくり炊き上げ、佃煮ならではの旨みを感じる味わいに仕上がっています。

創業当時、海苔の佃煮ボトルキープをおこなっていた大戸屋の歴史を受け継いだ、こだわりの逸品です。

●人気のオリジナル商品（大戸屋特製黒酢あんの素／しそひじき／もちもち五穀ご飯／ごまめしお）

人気No.1の大戸屋特製「黒酢あんの素」や、混ぜて炊くだけで大戸屋の五穀ご飯ができる「もちもち五穀ご飯」など、自宅で手軽に大戸屋の味楽しめます。

●大戸屋オリジナルお弁当バッグ

米袋をイメージしたクラフト調の素材がポイントの、普段使いにぴったりなオリジナルバッグ。大戸屋の人気商品をモチーフに、稲やレンコン、お正月らしいお花をあしらったオリジナルロゴが描かれたデザインです。

中は保冷仕様で、大戸屋のお弁当が2つ分入るサイズです。仕事の日のお昼や家族とのピクニック、テイクアウトとしてそのまま持ち帰るシーンにも大活躍。

・まんぷくーぽん

300円割引券の10枚綴りクーポン券が2冊入っています。

フードコート店舗も含む、日本全国の大戸屋ごはん処で、1会計につき1000円ごとに1枚利用可能です（防衛省店を除く）。

有効期間は25年12月26日から26年6月25日まで。他割引・サービス特典・アプリポイント特典との併用はできません。

テイクアウト・オードブル・物販品の購入にも利用可能。ただし、デリバリーと「まんぷく袋」購入時での利用はできません。

予約は、大戸屋の店舗受け取りの予約・注文サイトから。

事前ネット予約可能日は11月4日12時から30日23時59分まで。店舗受け取り可能日は12月26日から26年1月14日までです（定休日や年末年始店休日を除く）。

なお、事前予約数量は約1.9万袋。各店の予約数量に達した時点で事前予約の受付を終了します。

また、12月26日から26年1月14日までの期間は、事前予約の店頭受け取りの他に店頭販売も実施されます。店頭販売分は約1.3万袋。なくなり次第終了します。

取扱状況は店舗によって異なります。詳しくは下記の通り。

【事前ネット予約なし・店頭販売なし】

＜東京都＞防衛省店

＜千葉県＞船橋フェイスビル店／イオン市川妙典店／千葉マリンピア店

＜愛知県＞尾張旭店

＜長野県＞イオンモール須坂店

【事前ネット予約のみ・店頭販売なし】

＜岩手県＞盛岡みたけ店

＜栃木県＞ベルモール宇都宮店／FKD宇都宮インターパーク店

＜群馬県＞けやきウォーク前橋店

＜東京都＞外苑前店／王子北本通り店

＜静岡県＞サントムーン柿田川店

＜愛知県＞名古屋栄店／クロスモール豊川店／デリスクエア今池店／愛知蟹江店／小牧店／鳴子店／半田市役所リコリス店

＜岐阜県＞モレラ岐阜店／美濃加茂店／マーゴショッピングセンター店

＜兵庫県＞三宮センタープラザ店

＜三重県＞四日市笹川店／津山の手店

＜和歌山県＞和歌山カーニバル店

＜高知県＞知寄町店

＜島根県＞松江学園通り店

＜佐賀県＞佐賀北バイパス店

＜沖縄県＞津嘉山店

【事前ネット予約なし・店頭販売のみ】

＜神奈川県＞横浜ジョイナス店／横浜西口店／ジョイナス二俣川店／関内セルテ店／湯吉郎店

【販売開始日が異なる店舗】

＜秋田県＞イオンモール秋田店（1月1日から店頭販売を開始）

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部