◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、ホステスプロの吉沢柚月（三菱電機）は３９位で出て５バーディー、ボギーなしで自己最少の６７をマークし、通算６アンダーに伸ばした。首位と５打差の１３位で最終日に臨む。

前夜に降った激しい雨でグリーンが軟らかくなり、ボールが止まることを想定し、「突っ込むのを意識した」。出だし１番で６メートル、５番で８メートルをねじ込むと、８番は４・５メートル、９、１０番をともに１・５メートルに寄せて３連続バーディー。「頑張りたい思いが強かったので、そこでスコアが伸ばせて良かった。自信にもなった」と笑みを浮かべた。

前週は腰を痛めたことも影響して予選落ち。ホステスプロとして初出場した今大会は初日の前半にボギーが先行し、７１と伸ばしきれななかった。「自分の中ではそんなに緊張はなかったけど、思うように体が動いてなかった。今日はショットの調子を戻していければという感じでやって、１番から手応えがすごく良かった」。周囲の期待やプレッシャーにも徐々に慣れ、持ち前のショット精度が光った。

２週前の富士通レディースでは、グリーンのラインやラフからの打ち方などを細かくメモした愛用のヤーデージブックを飲食店に忘れるハプニング。今週は開幕前日の３０日にクラブハウスのトイレに置き忘れてしまった。関係者が発見し、巡り巡って吉沢の手元に届けてくれたのは、なんと樋口久子・大会名誉会長。「いつも忘れちゃうんですよね。本当にありがたいです」と照れ笑いした。

プロ２年目初優勝を狙う２１歳は、５打差でトップを追う。「差が離れすぎちゃって、６４くらい出さなきゃダメかも。明日は一打一打に集中して攻めていきたい」と逆転での初Ｖあきらめない。（星野 浩司）