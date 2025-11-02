えなこ、“規格外”のディズニープリンセス仮装にファン衝撃「一つの絵画みたい」「やっぱりプロはスゴすぎる」
人気コスプレイヤーのえなこが2日までに自身のSNSを更新。ディズニーの人気キャラクターのコスプレショットを公開した。
【別カット】まるで映画のワンシーン…プロの技を見せつけたえなこ
えなこは「Dハロ仮装」と書き出すと、ディズニー映画『美女と野獣』に登場する美しい娘「ベル」になりきったショットを公開。本作に登場するビーストキャッスルをバックにした一枚では、バラの花を持ちながら何とも言えない表情を見せている。
この投稿にSNS上からは「神々しい…！これぞプリンセス…！」「一つの絵画みたい」「マジでコレ本物すぎる」「コスプレの域超えてるでしょ」「やっぱりプロはスゴすぎる」との反響が寄せられている。
