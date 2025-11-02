Ä¹ÌîŽ¥¿ÛË¬ÃÏ°è¤ËŽ¢´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒŽ£¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ï¥±
10·î31Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¡ÊÇÛµë¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¾¾ÃÝ¡Ë¡£¸¶ºî¤Ï¡¢Í®·îÍµ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¾®Àâ¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¾´ý³¦¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤¬¿¼¤¯É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö·Ë²ð¡×¤È¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÖÅìÌÀ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾´ý¤ËÀ¸¤¤ëÃË¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¾ð¤òºÌ¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊ£»¨¤Ê²áµî¤È¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ëÁÜºº¤Î²áÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¼ç±é¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó½Ð±é¤Î±Ç²è¡Ê©2025±Ç²è¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÉñÂæÃÏ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¡Ö¿ÛË¬ÃÏ°è¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Öµì³¹Æ»¡×¤òÊâ¤¯
JRÃæ±ûËÜÀþ¤äÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢»³Íü¸©¤òÈ´¤±¤ÆÄ¹Ìî¸©¤ÇºÇ½é¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤³¿ÛË¬ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¹ÃÈå¤Î¹ñ¤«¤é¿®Ç»¤Î¹ñ¤Þ¤Ç¡¢±ó¤¤ÀÎ¤«¤é¿Í¡¹¤Î±ýÍè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹Ã½£Æ»Ãæ¡Êµì¹Ã½£³¹Æ»¡Ë¡×¤â¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¸Þ³¹Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÖÃæ»³Æ»¡×¤È¡Ö¹Ã½£Æ»Ãæ¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ò½Ð¤Æ2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤¬ºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤¬¡¢²¼¿ÛË¬½É¡Ê²¼¿ÛË¬Ä®¡Ë¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¤³¤Îµì¹Ã½£Æ»Ãæ¤òÅìµþ¤«¤é²¼¿ÛË¬¤Þ¤Ç¡Ê¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡Ë´°Êâ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼¿ÛË¬¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¿ÛË¬ÃÏ°è¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ýÌî»Ô¤«¤éèú²ÊÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢É¸¹â1500m¤È¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸æ¼Í¼¯ÃÓ¡Ê¤ß¤·¤ã¤«¤¤¤±¡Ë¡×¤Ï¡¢Åì»³³¡°Ð¤Î³¨²è¡ØÎÐ¶Á¤¯¡Ù¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Øorange-¥ª¥ì¥ó¥¸-¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
µì¹Ã½£³¹Æ»¤ò¹Ô¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤Î¡Ö¸æ¼Í¼¯ÃÓ¡×¡£»ÀÀ¤¬¶¯¤¤¿å¼Á¤Çµû¤ÏÀ¸Â©¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¿å¤ÏÀ¡¤ß¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿®½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÌ£Á¹¹©¾ì¡×¤Ç¤â»£±Æ
¿ÛË¬ÃÏ°è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¿®½£Ì£Á¹¤Î»ºÃÏ¡£³ýÌî»Ô¤«¤é¿ÛË¬»Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµì³¹Æ»ÉÕ¶á¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¸Å¤¤Ì£Á¹Â¢¤äÀ½Â¤¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¿ÛË¬»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¿¥±¥äÌ£Á¹¡×¤Î¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Î¤È¤¢¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢¹©¾ì¸«³Ø¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢11·î7Æü¤«¤é12·î21Æü¤Þ¤Ç¡¢Ì£Á¹¤Å¤¯¤ê¤Î¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¿¥±¥äÌ£Á¹²ñ´Û¡×¤Ç¡¢¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Î¾®Æ»¶ñ¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µì³¹Æ»¤Î¾å¿ÛË¬½É¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¡ÖâÃÀ¡¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖµÜºä¾úÂ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Å¤¤¼òÂ¢¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
µì¹Ã½£³¹Æ»¤Î¼þÊÕ¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤ÖÌ£Á¹Å¹¤äÌ£Á¹Â¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É÷¾ð¤¢¤ëÎ©ÇÉ¤Ê·úÊª¤Ï¼òÂ¢¡ÖµÜºä¾úÂ¤¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ëµì³¹Æ»¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Ç¤â¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Ï¡Ö·Ë²ð¡×¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶É÷·Ê¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÐÈÊ¤Ë¤Ï¡¢ºù¤ä¡¢¤«¤ê¤ó¤ÎÌÚ¤¬ÊÂÌÚ¤È¤·¤Æ¿¢¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÐÌÌ¤¬·ëÉ¹¤¹¤ë¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ÎÀÞ¡¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÛË¬¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¡¢JR¾å¿ÛË¬±Ø¶á¤¯¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¾å¿ÛË¬²¹Àô¡×¤Ï¡¢²¹Àô¤ÎÂ¿¤¤¿®½£¤Ç¤âÆÃ¤ËÅòÎÌËÉÙ¤Ê²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¸ÐÈÊ¤ËÊ®¤½Ð¤¹´Ö·çÀô¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¿ÛË¬¸Ð´Ö·çÀô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿Åß¤Î¿ÛË¬¸Ð¤Æ゙¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§Jimmy¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¿ÛË¬¸Ð´Ö·çÀô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î´Ö·çÀô¤Ï¡¢1983Ç¯¤ÎÊ®½ÐÅö½é¤Ï¹â¤µ50m¤Þ¤Ç¼«Ê®¤·¡¢À¤³¦Âè2°Ì¤Î¹â¤µ¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÀé¿ÍÉ÷Ï¤¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê»ÜÀß¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤½¤Î²¹Àô³¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢Îò»Ë¤¢¤ë²¹Àô»ÜÀß¡ÖÊÒÁÒ´Û¡×¤Ç¤â¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÁÒ´Û¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸¨À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Çºâ¤òÀ®¤·¡¢¡Ö¥·¥ë¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÊÒÁÒºâÈ¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë1928Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ3Ç¯¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»ÜÀß¡£¸½ºß¤Ç¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·úÃÛÊª¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë1³¬¤ÎÍá¾ì¤Ï¡ÖÀé¿ÍÉ÷Ï¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¿å¿¼¤Ï1.1m¤È¿¼¤á¡£Î©¤Æ¤ÐºÇÂç¤Ç100¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÆþÍá¤Ç¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤«¤é¤Î¸÷¤¬±Ç¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÒÁÒ´Û¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÃµË¬¶æ³ÚÉô¡¿PIXTA¡Ë
ÍÎÉ÷¤ÊÂ¤¤ê¤ÇÂç¤¤ÊÍáÁå¤¬¤¢¤ë¡ÖÀé¿ÍÉ÷Ï¤¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÒÁÒ´Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ÖÊÒÁÒ´Û¡×¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë204¾ö¤ÎÂç¹´Ö¤Ç¤Ï¡¢·Ë²ð¾¯Ç¯¤¬¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸Å¤¤è¤ÆþÍá¸å¤ÎµÙ·Æ¼¼¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤È½Å¤Ê¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷Ï¤¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¶¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂç¹´Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²¹ÀôÊ¸²½ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÒÁÒ´Û¡×¤Î204¾ö¤ÎÂç¹´Ö¡Ê¼Ì¿¿¡§Faula Photo Works¡¿PIXTA¡Ë
Ãæ¤â¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÃµË¬¶æ³ÚÉô¡¿PIXTA¡Ë
¾å¿ÛË¬²¹Àô¤«¤é¡¢¸ÐÈÊ¤ò²¼¿ÛË¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤È¡¢³¹Æ»¤Ï¾¯¤·¾®¹â¤¤µÖ¤Î¾å¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£°ìÃÊÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹ñÆ»20¹æ¤ÈJRÃæ±ûÀþ¤¬Áö¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿ÛË¬¸Ð¤ÈÀã¤ò´§¤·¤¿ÆüËÜ¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³¡¹¤òË¾¤à¿ÛË¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ë²ð¡×¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³²¼¿ÛË¬¤Ç¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂæ¤Î¤¢¤ë½»ÂðÃÏ¤Ë¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö²¸»Õ¡×¤¬µï¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ë²ð¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë±ï¤«¤é¤½¤Î²È¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²È¤«¤éºäÆ»¤ò²¼¤Ã¤¿Àè¤Ë¿ÛË¬¸Ð¤Î¸ÐÌÌ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µì³¹Æ»¤Î±èÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï°ì¤Î·Ê¿§¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¼¿ÛË¬Ä®¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÛË¬Âç¼Ò²¼¼Ò½©µÜ¡×¤òÄÌ¤ë¤È¡¢Ãæ»³Æ»¤È¹çÎ®¤·¡¢¹Ã½£Æ»Ãæ¤Ï½ªÃåÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ë²ð¤¬¾¯Ç¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿²¼¿ÛË¬¤Ë¤¢¤ë¹âÂæ¤Î½»ÂðÃÏ¡Ê©2025±Ç²è¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ë
µì¹Ã½£³¹Æ»¤Î½ªÅÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë½É¾ì¡Ö²¼¿ÛË¬½É¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±Ç²è¥í¥±¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡Ö7000Ëü±ß°Ê¾å¡×
¤³¤³¿ÛË¬ÃÏ°è¤Î6¤Ä¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿ÛË¬·÷¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ÎÍ¶Ã×¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÛË¬ÃÏ°èÆÈÆÃ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³·Ê´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤âÆüµ¢¤ê·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»£±Æ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï7000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¿ÛË¬¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ÛË¬¸Ð´Ö·çÀô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î2³¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÛË¬ÃÏÊý¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ïÀßÅ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤Î³ÆºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥ì¥¹¥¥å¡¼¡ÁÅ·¶õ¤Î¿ÇÎÅ½ê¡Ù¡Ê2012Ç¯¡¢TBS¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤ä¥µ¥¤¥ó¡¢¥í¥±¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÛË¬¸Ð´Ö·çÀô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÛË¬¤Î¥í¥±ÃÏ¥ì¥Ó¥å¡¼Å¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Î»ñÎÁ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö´Ú¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ëÍýÍ³
»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî¤ÎÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡£
Âè76²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦190¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÇÑÎó¼Ö¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
À§»ÞºîÉÊ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸ø³«»þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬´Ú¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ëºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤Þ´Ú¹ñ¤ÇÂçÊÑ¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Þ¤¿Æø¤ï¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ÛË¬ÃÏ°è¤Ç³°¤»¤Ê¤¤À»ÃÏ¤¬¤â¤¦1¤Ä¡£¾å¿ÛË¬±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎ©ÀÐ¸ø±à¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ©ÀÐ¸ø±à¡×¤«¤éË¾¤à¿ÛË¬¸Ð¤È¿ÛË¬ÃÏ°è¤Î³¹ÊÂ¤ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿ÛË¬¸Ð¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¸«¤ë¿ÛË¬¸Ð¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö»å¼éÄ®¡×¤ÎÉ÷·Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤â¡¢Æ±ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥±ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿ÛË¬ÃÏ°è¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ëÎò»Ë¤ä¼«Á³·Ê´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸Å´Ø ÏÂÅµ ¡§ ¥í¥±ÃÏ¸¦µæ²È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¸¦µæ²È¡Ë