【実話】不倫して家庭を壊した夫に「離婚」を告げるサレ妻!?慰謝料を請求されて両親に泣きつく夫【著者に聞く】
【漫画を読む】夫に3日後に離婚届けを提出するよう告げたが…!?
家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作の15〜19話までをお届けするとともに、著者に離婚届を渡されたあとの夫などについても話を聞いた。
妻に「お話があります」と言われて椅子に座る夫。そして夫は「お前と結婚しなければ、おれはもっと幸せだったのに！」などと大声で話す。
夫の話を聞いた妻は「…娘のこと、何も気にならないの？」と言う。そして娘の誕生日に浮気相手と過ごし、今さら娘が自分に懐かないのが気に入らないという夫に対して、「自業自得でしょ？」と話す。
すると夫はそれは違うと否定し、「おれのことを父親とも思わないような、舐めた態度を取る生意気な娘なんか要らねーよ！」と言うではないか!?その言葉を聞いて妻は夫をビンタしようとするが、寸前で止まって夫がかけていたメガネを壊してしまう。
夫はメガネを壊されたことに怒ると、「家族を蔑ろにして愛人にうつつを抜かして現実が見えなくなってるんだから、メガネなんて要らないでしょ？」と嘲笑いながら言う。
妻は夫に離婚届を渡すと、「3日後に提出すること！逃げないでちょうだいね」と告げる。後日、夫は実家へ行って両親に「妻から離婚を言い渡されて、慰謝料や養育費を請求されて最悪なんだよ！」と話して泣きつく。
すると黙って聞いていた父親が「いい加減にしろ！」と言って、息子の頬を思い切りビンタするのであった…。
―― 「生意気な娘なんか要らねーよ！」という夫の発言に対して、どう思われましたか？
ひどいですね。娘さんが聞いたらショックを受けると思いますが、これは夫の本音でもあるのかなと。だからこそ、主人公である奥様も限界に達したとも想像されます。
――妻は夫に離婚届を渡しましたね。その後、夫は両親に相談していますが、夫自身は本当は離婚したくないのでしょうか？
よくあるその場では応じたけど、冷静になったらだんだんまずいのではないかと不安になったのかなと(笑)。自分が提案するのはいいけど、見下していた相手から言われるとおもしろくないという心理もあるのかなと自分はフォロワー様からこのお話を聞いてそう考えました。
果たして、夫婦は本当に離婚をするのだろうか…!?家事しないと死ぬ旦那さんは、ほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればこの機会に読んでほしい。
取材協力：家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)
