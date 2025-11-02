Photo: junior

背中から降ろして財布や小物をガサゴソ探す、重い荷物で肩が痛い……。リュック派なら一度は経験したことがある"小さなストレス"を「Air poke（エアポケ）」が解決してくれました。

胸元にアクセス性抜群のポケットが追加でき、さらに肩への負荷を分散するクッションもセットになっているからリュック生活が快適になりますよ。単体でもミニバッグとして使えるから休日のお出かけにも便利。

サンプルを試したレポートになっているので、おトクなセール情報とあわせてぜひ参考にしてみてください。

胸元に快適導線のポケットを

Photo: junior

さっそく「Air poke」をバックパックに装着してみたところがこちら。手がスッと届く胸元に、ほどよい容量のポケットが出現。

財布・ICカード・スマホといった小物を入れておけば、改札やレジ前でも探す手間無くサッと行動できます。

Photo: junior

メイン収納の間口は巾着状で開閉もスムーズ。さらに、外側には蓋付きポケットも備えているので、使い分ければ小物の管理がさらに効率アップ。

ツラい肩を助けるメッシュクッション

Photo: junior

本体を固定するベースはメッシュ生地で通気性も良く、バックパックのショルダーベルトに沿わせてクッションベルトになるのがポイント。

Photo: junior

マジックテープでサッと脱着でき、標準ストラップが倍ぐらいの厚み＆幅広に進化。重量が分散されるので、荷物が重い場合でもちょっとラクになりますよ。

イマドキなミニバッグにも

Photo: junior

ポケット本体は単独利用も可能。付属のストラップで写真のようなショルダーバッグに変身。縦長で幅を取らないスマートさがいいですね。

Photo: junior

財布やスマホをはじめ、鍵やモバイルバッテリー、イヤホンなど、休日のお出かけにマストなアイテムたちをスッキリ収められました。

便利なオプションも

Photo: junior

お出かけを快適にするオプションも豊富にあったので、いくつかをご紹介しておきます。

こちらは中身がシュッと飛び出すカードケース。キャッシュレス派にちょうどいいミニマル仕様なので、休日のサブウォレットにもオススメ。

Photo: junior

リールチェーンは鍵を脱着しなくても使えるのが便利ですよね。いずれも本体のデザインに合わせられているので、統一感を出したい人にはオススメです。

マルチに使えて便利なミニバッグ/追加ポケットだと思ったので、ぜひみなさんも活用してみてください。詳細は下のリンクからどうぞ。

