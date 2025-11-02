サラーがリヴァプール史上3人目の250ゴール達成！ 72年ぶりのリーグ5連敗をストップ
リヴァプールのエースであるエジプト代表FWモハメド・サラーが偉大な記録を樹立した。
1日、プレミアリーグ第10節が行われ、リヴァプールはホームにアストン・ヴィラを迎えた。開幕5連勝を果たしたリヴァプールだったが、そこから4連敗。ミッドウィークに行われたカラバオカップでも、大胆なターンオーバーを行った結果、クリスタル・パレスに敗れており、ファンからは不満の声も漏れ始めていた。
リーグ戦の連敗を止めるべく臨んだ難敵との戦いだったが、リヴァプールがペースを握りながらもなかなかゴールが奪えない展開に。それでも前半アディショナルタイムには、相手のミスを突いて先制ゴールを記録していた。
このゴールは、サラーにとってリヴァプール通算250ゴール目となるメモリアルゴールに。これはクラブ史上3人目の快挙達成となり、イアン・ラッシュ氏、ロジャー・ハント氏の2名のみが達成していた記録だ。
ラッシュ氏は通算346ゴールを記録し、クラブ歴代1位のゴール数を誇っている。また、ハント氏は通算285ゴールを記録しており、サラーはあと36ゴールで歴代2位に浮上することとなる。
さらに、このサラーのメモリアルゴールは、リヴァプールにとって72年ぶりとなるリーグ戦5連敗を阻止した点でも非常に大きなゴールとなっており、チームもここから復調できるか注目が集まる。
【動画】チームを救ったサラーの通算250ゴール
