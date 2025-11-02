バーミンガムのMF岩田智輝が今季初ゴール＆アシスト！ 途中出場のFW古橋亨梧も見せ場を作る
チャンピオンシップ（イングランド2部）のバーミンガムに所属するMF岩田智輝が今季初ゴールを記録した。
ホームでポーツマスと対戦したバーミンガムの岩田は、この日も先発出場。チームは立ち上がりから決定機を量産し続け、9分にペク・スンホのゴールで先制すると、迎えた56分に岩田のゴールが生まれる。左サイドからのCKにニアサイドで合わせると、これがゴールネットを揺らして貴重な追加点を記録した。
さらに61分には、投入されたばかりの古橋亨梧がドリブルでの独走を見せてファウルを誘発し、FKを獲得。すると、そのFKから3点目が生まれることに。試合終盤の43分には中盤でボールを持った岩田からギャップでパスを受けたケシ・アンダーソンがネットを揺らし、アシストも記録した。
岩田は4点目を奪った直後の89分に途中交代。ベンチ入りした藤本寛也に出場機会は訪れなかった。
ホームでポーツマスと対戦したバーミンガムの岩田は、この日も先発出場。チームは立ち上がりから決定機を量産し続け、9分にペク・スンホのゴールで先制すると、迎えた56分に岩田のゴールが生まれる。左サイドからのCKにニアサイドで合わせると、これがゴールネットを揺らして貴重な追加点を記録した。
岩田は4点目を奪った直後の89分に途中交代。ベンチ入りした藤本寛也に出場機会は訪れなかった。