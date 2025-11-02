　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月24日信用買い残の10月17日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-12,453　　115,689　　 14.08
２．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-4,177　　 22,410　　　4.43
３．<7201> 日産自 　　　 　　-3,388　　 28,841　　　3.71
４．<7203> トヨタ 　　　 　　-2,424　　 10,638　　　3.69
５．<4689> ラインヤフー　　　-2,263　　 16,598　　 32.68
６．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-2,256　　 44,316　　 31.32
７．<7012> 川重 　　　　 　　-1,882　　　3,629　　　4.88
８．<8411> みずほＦＧ 　 　　-1,822　　　6,652　　　5.73
９．<7211> 三菱自 　　　 　　-1,483　　　6,069　　　4.34
10．<8358> スルガ銀 　　 　　-1,452　　　1,221　　　5.65
11．<6594> ニデック 　　 　　-1,251　　 13,482　　　7.23
12．<5017> 富士石油 　　 　　-1,195　　　　561　　　2.93
13．<3382> セブン＆アイ　　　-1,178　　　8,426　　 11.50
14．<4005> 住友化 　　　 　　-1,131　　　8,221　　　8.77
15．<2432> ディーエヌエ　　　　-945　　　8,794　　 30.25
16．<5803> フジクラ 　　 　　　-923　　　2,427　　　1.11
17．<7205> 日野自 　　　 　　　-874　　　6,197　　 15.67
18．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-840　　 13,256　　 20.55
19．<6920> レーザーテク　　　　-835　　　2,689　　　2.77
20．<4755> 楽天グループ　　　　-832　　 13,294　　　3.72
21．<6098> リクルート 　 　　　-716　　　2,536　　 11.37
22．<7974> 任天堂 　　　 　　　-704　　　3,940　　　8.36
23．<9101> 郵船 　　　　 　　　-664　　　2,624　　　2.90
24．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-662　　　3,647　　 14.70
25．<6971> 京セラ 　　　 　　　-650　　　1,731　　　4.39
26．<4344> ソースネクス　　　　-617　　　6,446　　　5.74
27．<8113> ユニチャーム　　　　-566　　　4,608　　 15.74
28．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-546　　　2,236　　　8.09
29．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-535　　　2,168　　　1.79
30．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-528　　　3,154　　　3.23
31．<3315> 日本コークス　　　　-516　　　3,607　　　6.90
32．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-510　　　3,927　　　8.42
33．<5801> 古河電 　　　 　　　-503　　　2,277　　　3.56
34．<8031> 三井物 　　　 　　　-502　　　1,675　　　3.85
35．<8801> 三井不 　　　 　　　-501　　　2,012　　　3.71
36．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-487　　　4,209　　　2.85
37．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-471　　 15,732　　　2.37
38．<9424> 日本通信 　　 　　　-457　　　9,616　　 24.55
39．<6525> コクサイエレ　　　　-408　　　　995　　　1.69
40．<9506> 東北電 　　　 　　　-391　　　3,830　　 21.68
41．<8410> セブン銀 　　 　　　-387　　 11,504　　　2.84
42．<3064> モノタロウ 　 　　　-376　　　1,811　　 15.26
43．<6958> 日本ＣＭＫ 　 　　　-354　　　1,454　　　9.92
44．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-354　　　1,736　　　9.64
45．<9104> 商船三井 　　 　　　-349　　　6,478　　 18.30
46．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　　-335　　　2,499　　 13.00
47．<6981> 村田製 　　　 　　　-328　　　1,547　　　3.54
48．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-324　　　2,016　　　2.50
49．<3402> 東レ 　　　　 　　　-321　　　1,622　　 10.69
50．<7936> アシックス 　 　　　-319　　　1,592　　　4.48

株探ニュース