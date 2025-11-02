信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＩＨＩ、日産自
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※10月24日信用買い残の10月17日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -12,453 115,689 14.08
２．<7013> ＩＨＩ -4,177 22,410 4.43
３．<7201> 日産自 -3,388 28,841 3.71
４．<7203> トヨタ -2,424 10,638 3.69
５．<4689> ラインヤフー -2,263 16,598 32.68
６．<9434> ＳＢ -2,256 44,316 31.32
７．<7012> 川重 -1,882 3,629 4.88
８．<8411> みずほＦＧ -1,822 6,652 5.73
９．<7211> 三菱自 -1,483 6,069 4.34
10．<8358> スルガ銀 -1,452 1,221 5.65
11．<6594> ニデック -1,251 13,482 7.23
12．<5017> 富士石油 -1,195 561 2.93
13．<3382> セブン＆アイ -1,178 8,426 11.50
14．<4005> 住友化 -1,131 8,221 8.77
15．<2432> ディーエヌエ -945 8,794 30.25
16．<5803> フジクラ -923 2,427 1.11
17．<7205> 日野自 -874 6,197 15.67
18．<8316> 三井住友ＦＧ -840 13,256 20.55
19．<6920> レーザーテク -835 2,689 2.77
20．<4755> 楽天グループ -832 13,294 3.72
21．<6098> リクルート -716 2,536 11.37
22．<7974> 任天堂 -704 3,940 8.36
23．<9101> 郵船 -664 2,624 2.90
24．<9433> ＫＤＤＩ -662 3,647 14.70
25．<6971> 京セラ -650 1,731 4.39
26．<4344> ソースネクス -617 6,446 5.74
27．<8113> ユニチャーム -566 4,608 15.74
28．<7272> ヤマハ発 -546 2,236 8.09
29．<5726> 大阪チタ -535 2,168 1.79
30．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -528 3,154 3.23
31．<3315> 日本コークス -516 3,607 6.90
32．<8308> りそなＨＤ -510 3,927 8.42
33．<5801> 古河電 -503 2,277 3.56
34．<8031> 三井物 -502 1,675 3.85
35．<8801> 三井不 -501 2,012 3.71
36．<9107> 川崎汽 -487 4,209 2.85
37．<3656> ＫＬａｂ -471 15,732 2.37
38．<9424> 日本通信 -457 9,616 24.55
39．<6525> コクサイエレ -408 995 1.69
40．<9506> 東北電 -391 3,830 21.68
41．<8410> セブン銀 -387 11,504 2.84
42．<3064> モノタロウ -376 1,811 15.26
43．<6958> 日本ＣＭＫ -354 1,454 9.92
44．<4188> 三菱ケミＧ -354 1,736 9.64
45．<9104> 商船三井 -349 6,478 18.30
46．<7868> 広済堂ＨＤ -335 2,499 13.00
47．<6981> 村田製 -328 1,547 3.54
48．<1605> ＩＮＰＥＸ -324 2,016 2.50
49．<3402> 東レ -321 1,622 10.69
50．<7936> アシックス -319 1,592 4.48
株探ニュース